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통일부 "'평화적 2국가', 정부 전체 입장 아냐…통일부 구상"

김아영 기자
작성 2026.05.19 13:26 조회수
통일부 "'평화적 2국가', 정부 전체 입장 아냐…통일부 구상"
▲ 정동영 통일부 장관

통일부는 올해 통일백서에 반영된 '평화적 두 국가론'은 정부 전체의 입장이 아니라 통일부의 구상이라고 해명했습니다.

통일부 당국자는 정부서울청사에서 취재진과 만난 자리에서 통일백서의 '평화적 두 국가'와 관련한 질문에 "통일부 장관이 여러 계기에 밝힌, '통일을 지향하는 평화적 두 국가' 등 평화공존 구상을 소개한 것"이라고 말했습니다.

그는 "이재명 정부의 대북정책은 '이재명 정부의 한반도 평화공존 정책' 자료에 (나온 대로이며), '평화적 두 국가' 관계는 한반도 평화공존 정책의 목표 중 하나인 남북 간 평화공존 제도화를 위해 통일부가 검토 중인 구상 중 하나"라고 설명했습니다.

이 당국자는 또 "이것이 북한을 법적인 국가로 인정하는 것은 절대 아니다"라며 "북한의 정치적 실체와 국가성을 인정하는 토대 위에서 정책을 추진해 나가자는 취지"라고 강조했습니다.

통일부는 어제(18일) 발간된 이재명 정부의 첫 통일백서에 "남북이 사실상의 두 국가로 존재하는 현실을 고려하여, 남북관계를 통일을 지향하면서 평화롭게 공존하는 관계로 만들어 나가고자 한다"고 한반도 평화공존 정책의 취지를 소개했습니다.

또 북한의 '적대적 두 국가관계' 주장에 대해 "'통일을 지향하는 평화적 두 국가관계'로 전환이 필요하다는 점을 지속적으로 강조했다"고 기술했습니다.
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