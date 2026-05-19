'유재석 캠프' 유재석 "인맥 캐스팅 아냐…프로그램에 필요한 사람 선택"

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'유재석 캠프'의 유재석이 '인맥 캐스팅' 의혹에 선을 그었다.유재석은 19일 오전 서울 종로구 JW메리어트 동대문 호텔에서 열린 넷플릭스 새 예능 '유재석 캠프' 제작발표회에서 "저의 인맥으로 (출연자를) 캐스팅하는 게 아니고, 프로그램에 필요한 사람을 캐스팅하는 것"이라 강조했다.'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불허한 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 함께 '떠들어 재끼고 놀아 재끼는' 대규모 동고동락 단체 캠프 예능이다. '효리네 민박', '대환장 기안장' 등을 연출한 정효민 PD 사단이 넷플릭스와 다시 한번 의기투합해 선보이는 민박 예능으로 기대를 모으고 있다.'유재석 캠프'의 제작진과 출연진은 오랜 인연을 자랑한다. 특히 정효민 PD와 유재석은 '슈가맨', '일로 만난 사이', '코리아 넘버원' 등 여러 프로그램을 함께 해 왔다. 또 프로그램의 중심을 잡고 있는 유재석은 이미 이광수, 지예은과 수차례 예능을 함께 했다. 이로 인해 '인맥 캐스팅', '친분 섭외'를 의심하는 목소리가 있는데, 이에 대해 제작진과 유재석은 프로그램을 위한 최선의 선택이었다고 강조했다.유재석을 조연출 시절부터 봤다는 정효민 PD는 또다시 유재석과 호흡을 맞춘 것에 대해 "어떤 다른 이야기를 할 수 있느냐의 문제라 생각한다"고 소신을 밝혔다. 이어 "같은 걸 반복하는 건, 시청자가 봐주지 않을 거다. 유재석 씨가 민박 예능을 했을 때, 기존에 존재했던 다른 예능들과 색다른 맛을 만들어 낼 수 있을 거란 나름의 확신과 자신이 있었다. 그걸 최대한 구현하려 지난 1년간 노력했으니, 보시고 판단해 주시길 바란다"며 또 유재석과 손잡은 예능이라도 새로운 재미를 자신했다.유재석은 "정 PD를 안 지는 15년 정도 됐는데, 저와의 관계를 떠나 수많은 프로그램을 성공시킨 PD다"라고 제작진의 역량을 추켜세우며 "저의 인맥 때문에 캐스팅하는게 아니라, 프로그램에 필요한 사람을 캐스팅하는 거다"라고 소신 캐스팅이라 설명했다.유재석 본인 또한 프로그램 출연 제안을 받으면 '과연 내가 잘할 수 있을까'를 신중하게 고민한 끝에 출연을 결정한다며 "어떤 분들 시각에선 이게 인맥으로 구성한다고 생각할 수 있지만, 저희 나름의 고민과 선택이 있다. 제작진과 출연진 모두 '뭔가 새로운 게 없을까', '신선한 게 없을까'를 늘 고민한다. 그 신선함과 재미의 조화를 계속 만들어내는 게 저희의 일이라 생각한다"라고 말했다.'유재석 캠프'는 제작진이 민박 예능의 확장을 논의하다가 '유재석이 민박의 주인이 되면 어떨까?'라는 궁금점으로부터 시작된 예능이다. 제작진은 유재석을 중심에 두고 다른 출연진 조합을 구성했다고 밝혔다.이소민 PD는 "여러 조합을 생각했을 때, 가장 먼저 없어서 안될 조합이 이광수 씨였다. 시뮬레이션을 돌려봤을 때, 광수 씨가 없으면 진행이 안되는 느낌이었다. 변우석 씨는 예능을 하지 않아 실제 모습을 많이 보지 못했는데, 그 안에서 인간적이고 솔직한 매력이 있을 거란 생각이 들어 새로운 멤버로 영입하면 좋겠다 생각했다. 지예은 씨는 '대환장 기안장' 출신의 유일한 경력직인데, 일을 잘할 거란 기대는 사실 없었고 오히려 애매한 숙련도에서 오는 재미와 없어선 안될 에너지가 있다고 생각해서 영입하고 싶었다"라고 전했다.익숙한 멤버 구성이지만, 제작진은 새로운 서사를 약속했다. 정효민 PD는 "익숙함이 지루하지 않게 느껴지는 게 어려운 숙제라고 생각한다. 비슷한 조합이 나왔을 때, 새로운 서사를 드릴 수 있냐 없냐가 중요한 거 같더라"며 "저희는 익숙한 조합에서 새로운 서사를 저희 나름대로 만들어냈다고 생각한다. 시청자 분들이 잘 봐주시고 평가해 주시면 좋겠다"고 말했다.'유재석 캠프'는 오는 26일 1~5회 공개를 시작으로, 6월 2일 6~10회까지 2주에 걸쳐 넷플릭스에서 공개된다.[사진=백승철 기자]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)