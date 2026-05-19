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가계빚 1천993조 원 역대 최대…영끌·빚투에 1분기 14조↑

유영규 기자
작성 2026.05.19 12:49 조회수
가계빚 1천993조 원 역대 최대…영끌·빚투에 1분기 14조↑
▲ 대출 창구

올해 1분기(1∼3월)에도 '영끌'(영혼까지 끌어모아 주택구입), '빚투'(대출로 투자)가 이어지면서 전체 가계 빚(부채)이 다시 역대 최대 기록을 갈아치우며 2천조 원에 바짝 다가섰습니다.

한국은행이 오늘(19일) 발표한 '2026년 1분기 가계신용(잠정)' 통계에 따르면 올해 3월 말 기준 가계신용 잔액은 1천993조 1천억 원으로 집계됐습니다.

작년 말(1천979조 1천억 원)보다 14조 원 늘어나며 2002년 4분기 관련 통계 공표 이래 최대를 기록했습니다.

가계신용은 가계가 은행·보험사·대부업체·공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)까지 더한 '포괄적 가계 부채'를 말합니다.

우리나라 가계신용은 2024년 2분기 이후 8개 분기 연속 증가세를 이어갔습니다.

다만 1분기 증가폭은 작년 4분기(+14조 3천억 원)보다 소폭 줄었습니다.

가계신용 중 주택담보대출, 전세자금대출 등을 포함한 주택관련대출(1천178조 6천억 원)이 8조 1천억 원, 신용대출과 증권사 신용공여 등을 포함한 기타대출(687조 2천억 원)이 4조 8천억 원 각각 증가했습니다.

주택관련대출 증가폭은 전 분기(+7조 2천억 원)보다 확대됐습니다.

6·27 대책 등 영향으로 지난해 3분기부터 증가폭이 줄다가 3개 분기 만에 커졌습니다.

이혜영 한은 금융통계팀장은 "예금은행은 가계부채 관리 기조로 주택관련대출 증가폭이 축소됐지만, 비은행기관에서 금융당국의 관리 강화 기조 이전 대출 수요가 반영되면서 전체 주택관련대출 증가폭이 늘었다"고 말했습니다.

이어 "금융당국이 최근 농협중앙회, 새마을금고 등을 대상으로 가계부채 관리 강화 방안을 발표했기 때문에 비은행기관 주택관련대출이 계속 크게 늘어나지는 않을 것으로 보인다"면서 "다만 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 이전 매물 출회로 주택 매매 거래가 증가한 점을 감안하면 앞으로 주담대가 일시적으로 확대될 수 있어 이 부분을 유의할 필요가 있다"고 말했습니다.

아울러 "1분기 가계신용이 작년 동기 대비 3.5% 증가했고, 같은 기간 실질 국내총생산(GDP) 속보치는 3.6% 증가한 점을 고려하면 1분기 명목 GDP 대비 가계부채 비율도 하락할 것으로 보인다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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