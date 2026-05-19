변우석, '대군부인' 논란 재차 사과 "죄송한 마음…'유재석 캠프'선 최선 다했다"

배우 변우석이 '21세기 대군부인' 논란에 다시 한 번 사과하며 예능 '유재석 캠프'를 통해 보여줄 새로운 모습에 기대를 부탁했다.



변우석은 19일 오전 서울 종로구 JW메리어트 동대문 호텔에서 열린 넷플릭스 새 예능 '유재석 캠프' 제작발표회에서 "최근 이슈에 대한 부분은 죄송하게 생각하고 있다"며 '21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란에 다시 한 번 사과의 말을 남겼다.



그가 주연으로 활약한 '21세기 대군부인'은 방송 초반부터 배우들의 아쉬운 연기력과 입헌군주제가 남은 가상의 대한민국이란 설정의 미흡함으로 화제와 논란의 중심에 섰다. 특히 지난 15일 방송한 11화 속 이안대군(변우석 분)의 왕 즉위식 장면이 역사 왜곡 논란에 불을 지폈다. 해당 장면에서 이안대군이 자주국의 황제가 쓰는 '십이면류관' 대신 황제의 신하인 제후를 의미하는 '구류면류관'을 쓰고, 신하들이 황제국이 쓰는 "만세" 대신 제후국이 사용하는 "천세"를 외치는 등 고증 오류가 잇따라 발견되며 역사 왜곡 논란을 일으켰다.



논란이 확산되자 제작진은 "우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다"고 사과하며 해당 장면의 편집을 약속했다. 여기에 지난 18일 드라마의 주연 배우인 아이유와 변우석도 각자의 SNS에 사과문을 올리며 책임에 통감했다.



사과문 게재 하루 뒤에 열린 '유재석 캠프' 제작발표회에서 변우석은 해당 이슈에 대해 다시 한 번 사과하면서도, '유재석 캠프'에 대한 기대를 당부했다.



'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불허한 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 함께 '떠들어 재끼고 놀아 재끼는' 대규모 동고동락 단체 캠프 예능이다. '효리네 민박', '대환장 기안장' 등을 연출한 정효민 PD 사단이 넷플릭스와 다시 한번 의기투합해 선보이는 민박 예능으로 일찌감치 기대를 모았다.



이 프로그램을 통해 첫 고정 예능에 도전하는 변우석은 "(유)재석이 형과 예능을 하며 몇 번 만났는데 '내가 예능을 한다면 형이랑 하는 게 좋을 거 같다, 한번 해보고 싶다'는 생각이 있었다"며 유재석과의 예능에 기대감을 드러냈다.



이어 그는 "팬분들이 제 일상적인 모습을 많이 좋아해 주시는데, 그런 모습을 보여드릴 수 있는 예능이 '유재석 캠프'라 생각했다. 그래서 무섭고 설레기도 했지만, 한번 해봐야겠다는 생각으로 도전하게 됐다"고 출연을 결심한 배경을 밝혔다.



변우석은 '유재석 캠프'에서 '힐링담당'으로 활약한다. 매 끼니 달걀에 집착하는가 하면 맨땅에 도끼질을 하는 등 어딘가 헐렁해 보여도 사랑할 수밖에 없는 '다정한 헐랭이' 매력으로 숙박객들의 심장을 뒤집어 놓는다.



2박 3일 동안 캠프에서 쉼 없이 일하며 대규모 인원을 관리해야 했던 직원 변우석은 "정신이 없었다"면서도 "전 인생에서 '매 순간 최선을 다하자'란 생각을 항상 가지고 있는데, 유재석 캠프를 촬영할 때도 최선을 다했다. 그 모습을 좋게 봐주시면 좋겠다"라고 전했다.



'유재석 캠프'는 오는 26일 1~5회 공개를 시작으로, 6월 2일 6~10회까지 2주에 걸쳐 넷플릭스에서 공개된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)