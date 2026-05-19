112 출동 현장서 흉기 피습 경찰관 숨져…외상 후 스트레스 장애

▲ 경찰관

112 신고 출동 현장에서 피의자가 휘두른 흉기에 다친 뒤 수 년간 외상 후 스트레스 장애(PTSD)에 시달리던 경찰관이 숨졌습니다.오늘(19일) 광주경찰청에 따르면 광주 모 지구대 소속 A(50대) 경감이 전날 병원 치료 중 사망했습니다.A 경감은 최근 스스로 목숨을 끊으려 했다가 중태에 빠진 것으로 전해졌습니다.그는 다른 지구대에서 근무하던 2024년 4월 관내에서 발생했던 경찰관 3명 피습 사건의 부상자 가운데 1명입니다.당시 A 경감과 동료들은 사소한 시비에 행인을 폭행하고 달아난 피의자를 검거하던 중 흉기에 다쳐 입원 치료를 받았습니다.이후 A 경감은 우울감과 PTSD 등에 시달리면서도 일선 치안 업무를 이어간 것으로 전해졌습니다.유재성 경찰청장 직무대행은 오늘 A 경감 빈소를 찾아 유가족을 위로할 예정입니다.경찰청이 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 양부남(광주 서구을) 의원실 등에 제출한 자료에 따르면 스스로 생을 마친 경찰관은 2021년 24명, 2022년 21명, 2023년 24명, 2024년 22명, 지난해 25명 등 최근 5년간 매해 20명대에 달했습니다.경찰청 심리 치유 기관인 마음동행센터를 이용한 경찰관은 2019년 6천183명에서 2024년 1만6천923명으로 5년 만에 크게 늘었습니다.광주에서는 지난해 2월 동구 금남로 골목에서 흉기 난동범의 공격에 중상을 입고 실탄 사격으로 제압했던 경찰관도 병가와 휴직을 병행 중인 것으로 알려졌습니다.박정수 광주경찰청 직장협의회장은 "직무 중 사고를 당해 PTSD 등에 시달리는 경찰관이 상당히 많지만, 공상이나 순직을 인정받기는 어려운 실정이다.더는 불행한 사건으로 이어지지 않도록 정부가 관심 가져야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)