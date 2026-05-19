베트남 돌아가려던 꿈 산산조각…귀화 여성 금고털이 피해에 눈물

▲ 금고가 있었던 자리 바라보는 이 씨
"온 가족이 함께 모은 돈으로 베트남에 집을 지어 돌아가려 했는데, 범인이 안 잡히면 저희는 정말 어떻게 해야 하나요?"
지난달 8일 자택 금고에 보관 중이던 현금 1억 원과 금 200돈(1억 6천여만 원)을 도난당한 베트남 귀화 여성 이 모(30)씨는 오늘(19일) 이렇게 말하며 눈물을 훔쳤습니다.
이 씨가 도난당한 금품은 전국에 뿔뿔이 흩어져 일하고 있는 부모와 남편, 동생, 언니 부부, 이종사촌이 수 년간 땀 흘려 모은 재산입니다.
2017년 귀화한 이 씨와 달리 다른 가족은 임시 체류자 신분이어서 계좌 개설 등에 어려움이 있었고, 이 때문에 이 씨가 가족 재산을 대신 맡아왔다고 합니다.
사건이 발생한 지 벌써 한 달이 넘었지만, 범인의 행방은 오리무중이라 이 씨는 속을 태우고 있습니다.
경찰은 용의자의 신원을 특정하지 못하고 있는 것으로 알려졌습니다.
베트남에 대가족이 함께 살 집을 지어 내년 초 다 함께 돌아갈 계획을 세웠던 이 씨에게 이번 사건은 그야말로 재앙이었습니다.
얼마 전 짓기 시작한 베트남 현지 단독주택의 건설 대금 2억 원을 이체하려던 시점을 불과 며칠 앞두고 금고가 털린 것입니다.
이 씨는 "도난 피해액 중 부모님이 한국에서 3년 동안 힘들게 모은 돈만 5천700만 원인데, 심장이 좋지 않은 어머니가 쓰러지실까 봐 남편을 제외한 나머지 가족에게는 도난 사실을 아직 알리지 못했다"며 눈시울을 붉혔습니다.
그러면서 "공사 대금은 급하게 지인들에게 돈을 빌려 메꾸고 있는데, 계획대로 베트남에 돌아갈 수 있을지 모르겠다"며 끝내 눈물을 흘렸습니다.
이 씨는 평생 모은 돈을 모조리 잃으면서 극심한 생활고에 처한 상태입니다.
3살 아이와 함께 빌라에서 지내는 이 씨는 범인이 또다시 집 안으로 들어올지 모른다는 두려움 속에 하루하루를 보내고 있지만 당장 돈이 없어 이사할 엄두조차 내지 못하고 있습니다.
남편은 가족 생계를 위해 천안에서 일하고 있어 이 씨의 곁에 있어 주기 어려운 형편입니다.
이 씨는 그동안 인력사무소에서 베트남 근로자들을 일손이 급한 농가나 공장에 알선해 주는 일을 해왔지만, 도난 피해를 당한 뒤 정신적 충격으로 휴직했습니다.
이 씨는 "친구들에게 돈을 빌려 근근이 생계를 이어가고 있다"며 "범인이 잡히지 않을 것이라는 불안감이 커지면서 안 좋은 생각이 자꾸 들어 정신과에도 여러 번 갔다"고 말했습니다.
그러면서 "치안이 좋은 곳이라고 믿었던 한국에서 이런 일을 겪게 될 줄 상상도 하지 못했다. 앞으로 어떻게 살아가야 할지 막막하다"며 눈물을 흘렸습니다.
앞서 관할 경찰서는 일대 CCTV를 분석했으나 용의자의 행적을 확인하지는 못했습니다.
사건은 현재 충북경찰청 형사기동대 광역수사계로 이첩됐으나 검거는 기약이 없는 상태입니다.
이 씨는 도난 사건 발생 이틀 전 자신의 SNS에 금고 내부 사진을 찍어 올렸는데, 경찰은 범인이 해당 게시글을 보고 범행에 나섰을 것으로 추측하고 있습니다.
경찰은 범인이 집이 빈 틈을 타 현관문 도어락을 열고 내부로 들어와 용접기로 금고를 해체한 것으로 보고 있습니다.
도어락 비밀번호가 이 씨와 남편의 생일을 조합한 것이었던 만큼 이 씨 주변 인물이 범행했을 것으로 의심합니다.
경찰 관계자는 "수사 중인 사안이라 범인 추적 상황은 일체 확인해 줄 수 없다"고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
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