미국인 59% "미 전성기 지났다"…44%는 50년 뒤 미래도 '비관'

▲ 미국 국회의사당

미국인 10명 가운데 6명꼴로 미국의 전성기가 이미 지나갔다고 인식하는 것으로 나타났습니다.현지시간 18일 여론조사기관 퓨 리서치 센터가 미국 건국 250주년을 앞두고 실시한 대중 인식 조사 결과에 따르면 미국인의 59%는 미국의 전성기가 지났다고 답했습니다.반면 전성기가 아직 오지 않았다고 생각하는 미국인은 40%였습니다.인종별로는 흑인 66%, 히스패닉 64%, 백인 57%, 아시아계 53%가 미국 전성기가 지났다고 답했습니다.정치 성향별로는 민주당원들과 민주당 성향 응답자의 64%가 미국 전성기가 지났다는 데 동의했습니다.공화당원들과 공화당 성향 응답자의 경우 53%가 전성기가 지났다고 했고, 46%는 전성기가 앞으로 올 것이라고 답했습니다.'지금으로부터 50년 뒤 미국의 상황이 어떨 것 같은가'라는 질문에는 전체 응답자의 44%가 '매우 또는 다소 비관적으로 느낀다'고 답했습니다.반면 '매우 또는 다소 낙관적'이라는 응답은 28%에 그쳤고, 27%는 낙관적이지도 비관적이지도 않다고 했습니다.정치 성향별로는 민주당 지지자의 50%가 50년 뒤 미국의 미래에 대해 비관적이라고 했고, 공화당 지지자 중에서는 39%만이 비관적이라고 답했습니다.퓨 리서치 센터는 건국 250주년을 앞두고 미국의 방향에 대한 대중의 인식을 조사하기 위해 이번 조사를 진행했다고 밝혔습니다.조사는 작년 12월 8일부터 14일까지 실시돼 이번에 공개됐습니다.퓨 리서치 센터의 '미국 트렌드 패널' 4천65명 중 3천560명이 응답했고, 표본오차는 ±1.8%포인트입니다.(사진=AP, 연합뉴스)