학생들에 '든든한 밑거름'…올해도 3천여 명 해외로

<앵커>



전북은 타 지역보다 해외여행 경험이 있는 학생들이 적은 편이라고 합니다. 이 지역 학생들의 글로벌 경험을 확대하기 위해서 전북교육청이 해마다 다양한 주제의 해외연수를 추진하고 있는데요. 올해도 3천 명의 학생이 해외로 향합니다.



JTV 최유선 기자입니다.



<기자>



자정을 조금 넘긴 시각, 영국과 프랑스로 7박 9일간 떠나는 학생들이 여행 가방을 들고 하나둘 모입니다.



외교관을 꿈꾸는 학생은 첫 해외탐방에 설렘을 감추지 못합니다.



[유승연/호남고등학교 1학년 : 제가 첫 해외여행이라서 태어나서 비행기를 한 번도 안 타봤거든요. 조금 더 제 꿈에 한 발짝 다가가는 뜻깊은 시간이 될 것 같아서 무척 좋을 것 같아요.]



해외 연수에 나선 자녀를 배웅하기 위해 새벽잠을 떨치고 나온 부모들의 기대도 큽니다.



[최경창/학부모 : 많은 경험들을 하고 또 그 꿈을 최대한 많이 키워서 가슴 속에 담아 가지고 오는 그런 시간이 됐으면 좋겠다.]



이번 연수의 주제는 진로탐색입니다.



정읍지역 고등학교 1학년 학생 50명이 옥스퍼드 대학교와 고등학교를 찾아 유학생을 비롯한 현지 학생들과 교류할 계획입니다.



[김소민/정읍여자고등학교 1학년 : (현지) 학생들과 만나면서 대화도 해볼 수 있다는 생각에 설레기도 하고 제가 잘할 수 있을 거라는 확신을 가지고 가보려고 합니다.]



올해 전북에서 해외연수에 참여하는 학생은 3천여 명.



전북교육청은 해마다 연수 국가와 프로그램을 확대해 학생들의 해외 경험을 지원하고 있습니다.



[정효미/전북교육청 국제교류담당 장학관 : 교육과정과 연계해서 아이들의 삶에 의미있고 깊이 있는 연수가 될 수 있도록 프로그램을 저희가 이제 구성해서….]



해를 거듭하며 내실을 다지고 있는 해외 연수 프로그램이 글로벌 인재를 꿈꾸는 학생들에게 든든한 밑거름이 되고 있습니다.



(영상취재 : 강경진 JTV)



JTV 최유선