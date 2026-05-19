총기 난사로 3명 사망…숨진 채 발견된 10대 용의자들

<앵커>



미국 캘리포니아주 샌디에이고에 위치한 이슬람사원에서 10대들이 총기를 난사해 3명이 숨졌습니다. 인근에서 용의자 2명 모두 숨진 채 발견됐는데, 경찰은 증오 범죄 가능성에 무게를 두고 있습니다.



보도에 곽상은 기자입니다.



<기자>



흰색 외벽의 대형 이슬람사원 주변으로 경찰차 수십 대가 집결했습니다.



현지시간 18일, 미국 샌디에이고카운티 클레어몬트의 한 이슬람사원에서 대낮 총기 난사 사건이 발생했습니다.



이 총격으로 경비원 등 3명이 현장에서 숨졌습니다.



범행 직후 달아난 용의자 2명은 인근 도로에 세워진 차량 안에서 스스로 목숨을 끊은 채 발견됐습니다.



경찰은 이들이 각각 17살, 19살이라고 밝혔습니다.



사건 당일 아침, 용의자 중 한 명의 어머니는 경찰에 아들의 가출을 신고하며 차량과 함께 여러 정의 총기도 사라졌다고 진술했습니다.



경찰은 아들의 위치를 추적하던 중 오전 11시 43분쯤 "이슬람사원에서 총격이 발생했다"는 신고를 받고 현장에 출동했다고 밝혔습니다.



현재까지 정확한 범행 동기는 확인되지 않았지만, 수사당국은 '증오범죄' 가능성에 무게를 두고 있습니다.



[스콧 월/미 샌디에이고 경찰청장 : 범행 장소가 이슬람 센터라는 점에서, 반대 증거가 나오기 전까지는 증오 범죄 가능성을 염두에 두고 수사할 것입니다. FBI와도 긴밀히 공조하고 있습니다.]



미 CNN은 복수의 관계자를 인용해 용의자 중 한 명이 인종 우월주의 성향의 유서를 남겼다고 보도했습니다.



또 범행에 사용된 총기에는 증오 표현이 적혀 있었고, 차량 안에서는 반이슬람 구호도 발견된 것으로 전해졌습니다.



사건이 발생한 이슬람사원은 샌디에이고 카운티 최대 규모의 예배시설 가운데 하나로, 주거지역 안에 위치해 있습니다.



사원 내부에는 쿠란 등을 가르치는 학교 시설도 함께 운영되고 있었습니다.



(영상편집 : 채철호)