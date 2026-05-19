전국 돌며 표심 공략…"'강호축'으로 균형발전" "파업 위기 해결"

<앵커>



6.3지방선거를 앞두고 여야 지도부가 오늘(19일)도 전국을 돌며 표심을 공략합니다. 민주당은 강원과 충청, 호남을 잇는 '강호축' 철도망 공약을 발표했고, 국민의힘 지도부는 경남과 수도권에서 선거 지원 일정을 이어갑니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



민주당은 오늘 오전 강원과 호남, 충청을 잇는 '강호축' 철도망 합동 공약을 발표했습니다.



수도권 중심의 교통망을 넘어 강원과 충청, 호남을 하나의 경제·산업 축으로 연결하고, 지역 균형발전의 새로운 기반을 만들겠다는 구상입니다.



[정청래/민주당 대표 : 서울에서 더 멀리 떨어진 곳은 더 두텁게 복지 혜택을 드리고, 그리고 전국 어디에 사는 것이 차별을 받지 않고.]



민주당은 오늘 오후엔 지방선거 공천 과정에서 탈락한 후보들이 모여 '오뚝 유세단 출정식'을 열고 당 후보들의 승리를 지원하는 '원팀 유세'에 나섭니다.



정청래 대표는 충남 공주로 이동해 국회의원 보궐선거에 출마한 민주당 김영빈 후보 선거사무소 개소식 현장을 찾습니다.



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국민의힘은 삼성전자 노사 갈등을 고리로 여권의 노동 정책을 정조준했습니다.



장동혁 국민의힘 대표는 평택 삼성전자 입구에서 노사의 대타협을 촉구하며 단식 중인 양향자 경기지사 후보를 위로 방문했습니다.



장 대표는 정부와 여당이 강행 처리한 '노란봉투법'을 파업 위기의 원인으로 지적했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이재명 대통령, 더불어민주당 자신들이 통과시킨 노란봉투법이 가져온 이 문제점들을 직접 나서서 빨리 해결하시길 바랍니다.]



오늘 오후엔 장 대표가 경남 선거대책위원회 발대식에, 송언석 원내대표는 인천시당 선거대책위원회 발대식 등에 참석해 지지를 호소할 계획입니다.