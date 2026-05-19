잠시 후 안동서 한일 정상회담…회담 테이블 오를 의제들?

<앵커>



이재명 대통령이 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 잠시 후 정상회담을 합니다. 중동 전쟁 위기로 인한 에너지 공급망 협력 방안 등이 논의될 것으로 전망됩니다.



강청완 기자의 보도입니다.



<기자>



이재명 대통령이 1박 2일 일정으로 방한한 다카이치 사나에 일본 총리와 오늘(19일) 오후 정상회담을 합니다.



이 대통령은 잠시 후 정상회담 장소인 경북 안동의 한 호텔에서 다카이치 총리를 직접 맞이할 계획입니다.



회담에서는 중동 전쟁으로 인한 에너지 공급망 협력에 관한 내용과 지난 정상회담에서 다뤄진 양국 경제, 문화 분야 협력 진전에 대한 내용 등이 논의될 것으로 보입니다.



자유로운 통상 질서에 대한 기여 방안, 동북아 안전 보장 강화 방안 등도 회담 테이블에 오를 것으로 전망됩니다.



회담 뒤에는 한일 정상이 공동언론발표를 할 예정인데, 일본 언론은 양국이 비상시 원유와 석유제품 공동 비축 등 협력 체제를 만드는 데 합의할 것이라고 보도했습니다.



이번 회담은 지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리 고향인 일본 나라현을 찾은 데 대한 답방 차원으로, 이 대통령 고향인 경북 안동에서 열립니다.



이재명 정부 출범 이후 여섯 번째 한일 정상회담이자 다카이치 총리와는 지난해 10월 경주 APEC 회의, 지난 1월 일본 정상회담에 이어 네 달 만의 만남입니다.



양국 정상은 회담 뒤 만찬에 이어 안동 하회마을 나루터에서 전통문화 행사인 '선유줄불놀이'를 함께 관람하고 전통 공연을 즐길 예정입니다.



청와대는 다카이치 일본 총리를 위해 안동 하회탈 목조각 액자와 홍삼, 한지 가죽 가방 등이 든 조선통신사 세트, 백자 액자 등을 선물할 계획이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 위원양)