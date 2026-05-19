"일부 의견 좁혀지고 있다"…'벼랑끝 협상' 돌입

<앵커>



삼성전자 노조가 예고한 총파업이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 어제(18일) 있었던 두 번째 사후조정에서 합의에 이르지 못한 노사는 오늘 사실상 마지막 협상을 진행하고 있습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



삼성전자 노사가 오늘 오전 10시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 성과급 지급을 둘러싼 2차 사후조정 회의를 재개했습니다.



사후조정에 앞서 일찍 회의장에 도착한 사측 교섭위원인 여명구 DS 피플팀장은 "최선을 다하겠다고"만 짧게 밝혔고, 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장도 별다른 입장을 밝히지 않은 채 회의장으로 들어갔습니다.



[박수근/중앙노동위원장 : 조정안이요, 아직까지는 양 당사자가 타결 가능성이 있으니까 그걸 보고 하겠습니다. (의견이 좁혀지고 있나요?) 예, 일부는 좁혀지고 있습니다.]



일주일여 만에 다시 열린 어제 회의에서는 합의안을 내지 못했지만, 노사는 오늘 오후 7시까지 2시간 회의를 세 차례 열 예정입니다.



다만, 노사가 결론에 이르지 못하면 박 위원장이 직접 중노위 차원의 조정안을 낼 것으로 보입니다.



노조의 핵심 요구는 반도체를 담당하는 DS 부문 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하는 고정 비율 방식입니다.



영업이익의 10%를 재원으로 삼는 SK 하이닉스의 성과급 제도가 논리의 근거입니다.



하지만 사측은 경제적 부가가치를 기준으로 하는 기존 체계를 유지하되, 한시적으로 올해 성과급 규모를 조정해야 한다고 주장하고 있습니다.



반도체 부문 가운데 비메모리 등 적자 사업부에 성과급을 얼마나 배분할지도 최대 쟁점 중 하나인 것으로 알려졌습니다.



양측이 의견차를 좁히지 못하면 중노위는 공식적인 최종 조정안을 제시하게 됩니다.



조정안을 노사가 모두 수락하고 서명하면, 단체협상과 같은 법적 효력이 발생하지만, 한쪽이라도 조정안을 거부하면 협상은 결렬되고 파업까지 이어질 수 있습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 김준희)