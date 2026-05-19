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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

심우섭 기자
작성 2026.05.19 12:06 조회수
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1. 이재명 대통령이 오늘(19일) 오후 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 합니다. 세 번째 만남에서 양국 정상은 중동 전쟁 여파에 따른 에너지 협력 방안 등을 논의할 예정입니다.

2. 삼성전자 노조가 예고한 총파업이 이틀 앞으로 다가온 가운데 노사 양측이 2일 차 조정을 개시했습니다. 사실상 마지막이 될 이번 조정에서 중앙노동위원회가 양측에 공식적인 최종 조정안을 제시할 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다.

3. 여야 지도부가 오늘도 전국에서 지방선거를 위한 표심 공략에 나섰습니다. 민주당은 강원과 충청, 호남을 잇는 '강호축' 철도망 공약을 발표했고, 국민의힘 지도부는 삼성전자 파업 위기와 노란봉투법을 연결하며 현 정부의 노동 정책을 정조준했습니다.

4. 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 이슬람 사원에서 총기 난사 사건이 벌어져 3명이 희생됐습니다. 범행을 저지른 10대 두 명도 숨진 채 발견됐는데, 경찰은 이들이 남긴 유서를 토대로 인종 증오 범죄에 무게를 싣고 있습니다.
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