아묻따밴드, 부산 이어 서울 단독 콘서트…"연예계 대표 직장인 밴드"

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가수, 개그맨, 작곡가, 기타리스트 등 다양한 직업군으로 이뤄진 밴드 아묻따밴드가 부산 공연의 열기를 이어 서울 단독 콘서트로 팬들과 다시 만난다.아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)는 오는 30일 서울 큐브컨벤션센터에서 단독 공연을 개최한다. 앞서 지난 17일 부산 공연을 성황리에 마친 이들은 더욱 업그레이드된 무대로 서울 관객들을 찾을 예정이다.최근 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 비하인드 영상에는 공연 준비에 한창인 멤버들의 유쾌한 합주 현장이 담겼다. 예상보다 커진 공연 규모에 멤버들은 설렘과 부담을 동시에 드러내며 공연 준비 과정을 솔직하게 공개했다.특히 단체곡이 한 곡뿐이라는 현실적인 고민 속에서 멤버들은 각자의 히트곡과 특별 게스트 무대를 조합해 더욱 풍성한 세트리스트를 구성했다고 밝혔다. 멤버 개개인의 개성과 음악적 색깔이 살아있는 무대가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.합주 연습 현장에서는 멤버들의 현실적인 '노안 에피소드'도 웃음을 자아냈다. 홍경민은 악보를 집에 두고 와 휴대전화 화면으로 연습을 이어갔고, 이를 본 멤버들은 쉴 새 없이 농담을 던지며 현장을 웃음바다로 만들었다.특히 스마트 기기 사용이 익숙하지 않다며 고충을 토로하던 홍경민은 결국 팬에게 선물 받은 돋보기안경까지 착용해 폭소를 유발했다. 멤버들은 "열정은 20대인데 몸은 안 따라준다"며 현실적인 고백을 이어가기도 했다.아묻따밴드는 부산 공연에서 이미 폭발적인 라이브와 멤버 간의 유쾌한 시너지로 호평을 받은 바 있다. 서울 공연 역시 음악성과 예능감을 동시에 갖춘 특별한 무대로 관객들을 사로잡을 전망이다.ㅁ사진=넥스타엔터테인먼트 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)