학교 앞 무인점포 단속해보니…소비기한 지난 수입 과자 등 적발

▲ 무인점포 내 불법 판매 수입식품 단속 사진

어린이들이 자주 찾는 학교나 학원 앞 무인점포에서 수입 신고를 하지 않은 과자·젤리를 판매하거나 소비기한이 지난 식품을 파는 등 행위가 다수 적발됐습니다.서울시 민생사법경찰국은 가정의 달을 앞두고 지난 3월 23일∼4월 3일 학교·유명 학원가 일대 무인점포 101곳을 단속한 결과 불법 수입식품 판매 업소 13곳을 적발했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.유형별로는 미신고 수입식품 진열·판매 2곳, 완제품 개봉 후 재포장 및 한글 표시 없이 진열·판매 6곳, 소비기한 경과 제품 진열·판매 5곳 등으로 나타났습니다.A 업소는 해외 쇼핑몰에서 직접 구매한 젤리를 정식 수입절차 없이 무인점포에 진열·판매하다 적발됐습니다.1천500명 이상 학생이 다니는 초등학교 인근의 B 업소는 학생들이 즐겨 찾는 초콜릿 등 세계 유명 간식 7종을 창고형 할인매장에서 구매한 뒤 제품명과 소비기한, 원재료명, 수입원 등 한글 표시사항 없이 소분해 125개 판매한 사실이 확인됐습니다.학원가 밀집 지역에 있는 C 업소는 단속 당시 소비기한이 20일 넘게 지난 두바이 과자 등을 진열·판매하다 적발됐습니다.서울 민사국은 미신고 수입식품 판매 등 위법 행위가 확인된 8곳은 형사입건하고, 소비기한 경과 제품을 판매한 업소 5곳은 관할 자치구에 과태료 처분을 의뢰하는 등 엄정 조치했습니다.시는 아울러 수입식품 미신고·한글 미표시·청소년 다소비 식품 134개를 수거해 서울시 보건환경연구원에 마약류 위해 성분 검사를 의뢰했습니다.검사 결과 마약류 성분은 검출된 식품은 없었습니다.현행 식품위생법은 수입신고를 하지 않고 식품 등을 수입하는 행위에 대해 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 처벌을 규정하고 있습니다.식품 관련 표시가 없거나 표시 방법은 위반한 식품 등을 판매한 행위는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.서울시는 불법행위 단속은 시민 제보가 결정적인 만큼 정식으로 수입되지 않거나 한글 미표시 수입 식품 판매 등 위법 행위를 발견한 경우 적극적으로 신고해달라고 당부했습니다.신고는 서울스마트불편신고 앱이나 서울시 응답소(eungdapso.seoul.go.kr)를 통해 할 수 있습니다.결정적인 증거와 함께 범죄행위를 신고·제보한 사람에게는 심의를 거쳐 최대 2억 원까지 포상금을 지급합니다.변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 "무인점포 중심으로 수입 과자·젤리·캔디·초콜릿류 등의 구매가 증가하는 만큼 해외직구·개인 반입 식품의 재판매 행위를 중점 관리하는 등 반복 위반 업소에 대한 불법 유통 차단에 수사역량을 집중하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)