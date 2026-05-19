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"굶으면 수면에 독…여성 숙면, 섭취·소비 '균형'에 달렸다"

유영규 기자
작성 2026.05.19 10:48 조회수
"굶으면 수면에 독…여성 숙면, 섭취·소비 '균형'에 달렸다"
▲ 자료사진

여성들의 숙면은 하루에 먹는 열량과 신체활동으로 쓰는 열량의 균형에 큰 영향을 받는다는 연구 결과가 나왔습니다.

에너지 섭취·소비 균형을 알맞게 유지하면 다이어트 등으로 무작정 굶는 여성에 비해 수면 부족을 겪을 위험이 29% 낮았습니다.

서울대병원 가정의학과 박민선 교수와 서울시보라매병원 가정의학과 서민정 교수 연구팀은 국민건강영양조사(2019·2020·2022년)에 참여한 성인 1만 3천164명의 에너지 섭취-소비 균형(EIEB)과 수면 시간의 연관성을 분석해 이러한 사실을 확인했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

연구팀은 하루 에너지 섭취량에서 기초대사량과 신체활동 등 소비량을 뺀 'EIEB' 지표를 산출해 4개 그룹(1∼4분위)으로 분류했습니다.

EIEB 값이 0에 가까우면 먹은 만큼 쓴 것이고, 음(-)이면 부족하게 먹은 것, 양(+)이면 더 많이 먹은 것을 뜻합니다.

분석 결과 여성의 경우, 에너지가 가장 심각하게 부족한 1분위 그룹에 비해 섭취와 소비가 균형을 이룬 2분위 그룹에서 짧은 수면을 겪을 위험이 29% 감소했습니다.

짧은 수면은 하루 6시간 이내의 수면 부족 상태를 칭합니다.

에너지가 남는 3분위 그룹, 과다 섭취한 4분위 그룹 역시 1분위 그룹 대비 짧은 수면 위험이 각각 25%, 24% 낮았습니다.

특히 에너지를 가장 많이 섭취한 4분위 그룹보다 균형을 이룬 2분위 그룹에서 수면 개선 효과가 더 컸습니다.

즉, 많이 먹을수록 잘 자는 게 아니라 먹고 쓰는 양의 균형이 중요하다는 사실을 보여주는 대목이라고 연구팀은 강조했습니다.

남성에게서는 이러한 연관성이 관찰되지 않았습니다.

연구팀은 여성에서만 이 같은 연관성이 나타난 배경으로 '신경내분비-면역 조절'의 성별 차이를 지목했습니다.

우리 몸은 수면 중 면역세포를 활성화하고 염증을 가라앉히는 데 약 400kcal를 씁니다.

이때 에너지가 심하게 부족하면 스트레스 축(HPA)이 활성화돼 숙면을 방해합니다.

여성은 스트레스 호르몬인 코르티솔, 식욕 조절 호르몬인 렙틴 등 대사·면역 호르몬 변동에 더 민감해 야간의 회복 에너지가 부족할 때 남성보다 수면에 더 큰 영향을 받는 것으로 연구팀은 추정했습니다.

박민선 교수는 "이번 연구로 무작정 덜 먹거나 운동량만 늘리는 다이어트는 오히려 수면을 해칠 수 있음이 확인됐다"며 "여성은 자신의 활동량에 맞춰 적절히 챙겨 먹는 '균형'을 유지하는 게 숙면을 위한 핵심 요소"라고 강조했습니다.

연구 결과는 '대한가정의학회지'(Korean Journal of Family Medicine)에 게재됐습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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