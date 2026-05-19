아이오아이, 오늘(19일) 'I.O.I : LOOP' 발매…10년의 서사 담았다

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[SBS연예뉴스 ㅣ 강경윤 기자] 그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년을 맞아 약 9년 만의 완전체 앨범으로 돌아온다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'를 발매하고 본격적인 10주년 프로젝트의 시작을 알린다.이번 앨범은 지난 시간을 되돌아보는 동시에 다시 만난 현재의 아이오아이를 진정성 있게 담아낸 작품이다. 각자의 자리에서 성장해 온 아홉 멤버가 다시 뭉쳐 한층 단단해진 팀워크와 음악적 역량을 녹여냈다.타이틀곡 '갑자기'는 예고 없이 찾아오는 그리움과 추억의 감정을 섬세하게 풀어낸 신스팝 장르의 곡이다. 전소미가 작사에 참여해 함께 지나온 시간의 의미와 다시 이어진 관계의 애틋함을 담아냈다.유연정이 작사·작곡에 참여한 록 기반 트랙 'IF I'는 직선적인 밴드 사운드를 통해 10년 동안 이어져 온 관계와 서사를 영화처럼 풀어냈다. 청하가 작사·작곡을 맡은 발라드곡 '그때 우리 지금'은 과거 활동곡 '소나기'의 감성을 잇는 답가 형식으로 완성됐다.이밖에도 지난 4일 선공개돼 화제를 모았던 '웃으며 안녕 (Recorded in 2016)'도 수록됐다. 프로듀서 진영이 참여한 이 곡은 2016년 당시 녹음된 멤버들의 풋풋한 목소리와 인사가 담긴 아카이브 음원으로, 데뷔 시절의 감성을 고스란히 전한다.아이오아이는 이번 앨범 발매에 이어 오는 29일부터 31일까지 서울 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 '2026 I.O.I Concert Tour : LOOP'를 개최하고 팬들과 만난다.사진=스윙엔터테인먼트 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)