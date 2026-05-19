구윤철, 런던서 한국경제 설명회…"한국 투자 골든타임은 지금"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일(현지시간) 영국 런던에서 글로벌 주요 투자자를 대상으로 열린 한국경제 투자설명회에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일(현지시간) 영국 런던에서 한국경제 투자설명회를 개최했다고 재경부가 오늘(19일) 밝혔습니다.이번 설명회는 지난 3월 일본 도쿄, 4월 미국 뉴욕에 이어 올해 세 번째로 구 부총리가 주관해 개최됐습니다.설명회에는 블랙락, 핌코, JP모건 자산운용, 아문디, 피델리티, UBS 자산운용 등 글로벌 주요 자산운용사를 비롯해 BNP파리바, 바클레이즈 등 유럽을 대표하는 대형 투자은행 등 17개 주요 금융기관에서 고위급 임원 약 20명이 참석했습니다.구 부총리는 '인공지능(AI) 대전환' 시대에 한국이 메모리 반도체, 고대역폭 메모리(HBM), 이차 전지, 전력 반도체·센서 등 피지컬 AI 구현에 필수적인 공급망 분야에서 세계 최고 수준의 제조 역량을 갖춘 핵심 국가라고 강조했습니다.아울러 기업 지배구조 개선과 주주 이익 보호 강화를 위한 상법 개정, 배당 소득 분리과세 특례 도입 등 투자자 친화적인 세제 개편을 단행하고 있다고 소개했습니다.구 부총리는 앞으로 로봇·자동차·선박 등 7대 피지컬 AI 선도 분야와 그래핀·초전도체·소형모듈 원전(SMR) 등 15개 초 혁신 경제 선도 프로젝트를 집중적으로 육성하겠다고 밝혔습니다.이와 함께 외환시장 24시간 개장, 역외 원화 결제 시스템 구축 등으로 투자 편의성도 확대해나갈 계획이라고 했습니다.재경부는 투자자 대상 발표에서 최근 중동 정세 등 지정학적 리스크에도 불구하고 1분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 1.7% 성장하는 등 견조한 펀더멘털을 유지하고 있다고 설명했습니다.구 부총리는 "코리아 디스카운트는 과거의 단어이며 코리아 프리미엄이 새로운 현실"이라며 "지금이 한국 투자의 골든타임"이라고 강조했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)