구윤철, 런던서 한국경제 설명회…"한국 투자 골든타임은 지금"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일(현지시간) 영국 런던에서 글로벌 주요 투자자를 대상으로 열린 한국경제 투자설명회에서 발언하고 있다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일(현지시간) 영국 런던에서 한국경제 투자설명회를 개최했다고 재경부가 오늘(19일) 밝혔습니다.
이번 설명회는 지난 3월 일본 도쿄, 4월 미국 뉴욕에 이어 올해 세 번째로 구 부총리가 주관해 개최됐습니다.
설명회에는 블랙락, 핌코, JP모건 자산운용, 아문디, 피델리티, UBS 자산운용 등 글로벌 주요 자산운용사를 비롯해 BNP파리바, 바클레이즈 등 유럽을 대표하는 대형 투자은행 등 17개 주요 금융기관에서 고위급 임원 약 20명이 참석했습니다.
구 부총리는 '인공지능(AI) 대전환' 시대에 한국이 메모리 반도체, 고대역폭 메모리(HBM), 이차 전지, 전력 반도체·센서 등 피지컬 AI 구현에 필수적인 공급망 분야에서 세계 최고 수준의 제조 역량을 갖춘 핵심 국가라고 강조했습니다.
아울러 기업 지배구조 개선과 주주 이익 보호 강화를 위한 상법 개정, 배당 소득 분리과세 특례 도입 등 투자자 친화적인 세제 개편을 단행하고 있다고 소개했습니다.
구 부총리는 앞으로 로봇·자동차·선박 등 7대 피지컬 AI 선도 분야와 그래핀·초전도체·소형모듈 원전(SMR) 등 15개 초 혁신 경제 선도 프로젝트를 집중적으로 육성하겠다고 밝혔습니다.
이와 함께 외환시장 24시간 개장, 역외 원화 결제 시스템 구축 등으로 투자 편의성도 확대해나갈 계획이라고 했습니다.
재경부는 투자자 대상 발표에서 최근 중동 정세 등 지정학적 리스크에도 불구하고 1분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 1.7% 성장하는 등 견조한 펀더멘털을 유지하고 있다고 설명했습니다.
구 부총리는 "코리아 디스카운트는 과거의 단어이며 코리아 프리미엄이 새로운 현실"이라며 "지금이 한국 투자의 골든타임"이라고 강조했습니다.
(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)
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