삼성증권 유튜브 구독자 300만 돌파…"국내 금융사 최초"

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▲ 삼성증권 유튜브 채널 구독자 300만 돌파

삼성증권은 공식 유튜브 채널 구독자가 지난 12일 기준 300만 명을 돌파했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.국내 금융사의 유튜브 채널이 300만 명을 넘어선 것은 이번이 처음이라고 증권사 측은 설명했습니다.삼성증권 유튜브는 금융 정보 제공 채널을 넘어 금융과 예능·트렌드 콘텐츠를 결합한 새로운 포맷으로 성장해 왔습니다.현재 매주 평균 조회수는 132만 5천 회가 넘으며, 연간 약 1천500편의 영상을 제작·업로드하고 있습니다.또, 단순히 금융정보를 가르치거나 일방향 설명보다 공감형 스토리텔링과 예능 요소를 결합해 고객이 자연스럽게 금융 콘텐츠를 소비할 수 있도록 했습니다.생성형 AI(인공지능) 등 다양한 AI 기술도 콘텐츠 제작 과정에 선제적으로 도입해 콘텐츠 제작 효율성과 완성도를 동시에 끌어올렸습니다.지난해 SF영화 같은 광고 영상인 '씬의 한수'는 300만 회(5월 18일 기준)가 넘는 조회수를 기록했습니다.여러 콘텐츠들도 히트하며 인지도를 높였습니다.최근 ISA 활용 팁을 쉽게 정리한 'ISA 투자사용 설명서' 시리즈는 전편이 10만 회 이상의 조회수(5월 18일 기준)를 기록하며 높은 관심을 얻고 있습니다.국내증시복귀계좌(RIA)를 AI 음원과 영상으로 만든 락발라드풍 뮤직비디오 '리아(RIA)가 있는 곳' 등은 RIA에 대한 접근성을 높였고, 인플루언서가 법인 고객을 방문해 일일사원으로 체험하는 프로그램을 통해 콘텐츠의 범위도 넓혔습니다.삼성증권 관계자는 "금융을 쉽고 재미있게 전달하기 위해 끊임없이 새로운 형식을 시도해 왔다"며 "앞으로도 AI 기술과 차별화된 콘텐츠 기획력을 기반으로 금융 콘텐츠 시장의 흐름을 선도해 가겠다"고 말했습니다.(사진=삼성증권 제공, 연합뉴스)