해외 주식 양도세 100% 면제 'D-2주'…RIA 계좌 잔고 2조 눈앞

▲ 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판

'서학개미'가 해외 주식을 팔고 국내 시장으로 복귀하면 비과세 혜택을 주는 '국내시장복귀계좌'(RIA) 잔고가 코스피 훈풍을 타고 2조 원에 육박했습니다.양도소득세를 전부 면제받을 수 있는 기한이 약 2주 앞으로 다가온 만큼 추가 자금이 유입될 것이란 전망이 나옵니다.오늘(19일) 정부 등에 따르면 지난 15일 기준 RIA 계좌 수는 23만 5천 개, 잔고는 1조 9천600억 원으로 집계됐습니다.지난 8일 기준 계좌 21만 2천 개, 잔고 1조 6천억 원 수준이었던 것과 비교하면 약 7일 사이 계좌는 2만 3천 개, 잔고는 3천600억 원 늘었습니다.RIA는 외환시장 안정과 국내 증시 부양을 위해 도입된 제도입니다.이른바 '환율 안정 3법' 통과로 시행됐습니다.투자자가 지난해 12월 23일 이전에 보유하고 있었던 해외 주식을 매도한 자금을 RIA를 통해 1년간 국내 주식시장에 투자하면 양도소득세를 50∼100% 감면해 줍니다.이달 말까지 매도해야 양도소득세를 모두 공제받습니다.공제율은 이후 7월 31일까지는 80%, 12월 31일까지는 50%로 축소됩니다.RIA 계좌 납입 한도는 5천만 원이며, 과세 특례는 1년 한시로 도입됩니다.정부는 국내 자본시장 호조 등으로 RIA 계좌 가입과 예치가 지속해 증가하고 있다며 이달 말까지 추가 자금이 유입될 것으로 기대했습니다.한국투자증권에 따르면 2016년 비슷한 법안을 실시한 인도네시아의 경우 약 12%의 해외 자산이 국내로 복귀했습니다.인도네시아 루피아의 장기적인 약세 움직임에도 해당 기간에는 강세를 보였습니다.다만 최근 들어 국내 증시가 변동성을 키우는 점은 변수로 작용할 수 있습니다.코스피 지수는 지난 15일 장중 8,000을 터치했다가 6.12% 급락한 7,493.18로 마감했습니다.전날(17일)에는 장 초반 한때 4%대 떨어지며 밀리다가 이후 낙폭을 만회해 0.31% 상승 마감했습니다.장중 최고치와 최저치 변동 폭은 493.49포인트에 달해, 지난 15일에 이어 큰 변동성을 보였습니다.원/달러 환율은 전날 7거래일 만에 하락세로 나타냈지만, 외국인의 국내 주식 순매도 탓에 2거래일 연속 1,500원대 수준(주간 거래 종가 기준)을 기록했습니다.(사진=연합뉴스)