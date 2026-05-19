신현송 주택 3채 중 1채 처분…배우자 외화자산은 아직 보유 중

▲ 신현송 한국은행 총재

신현송 한국은행 총재가 한국과 미국에 보유한 주택 3채 중 서울 강남 아파트를 제외한 2채를 매도할 방침이라고 한은이 오늘(19일) 밝혔습니다.한은은 국회 인사청문회 이후 부동산 등 재산 정리 상황과 관련한 개혁신당 천하람 의원의 서면 질의에 이같이 회신했습니다.신 총재는 앞서 본인 명의로 서울 강남구 언주로 동현아파트, 부부 공동 명의로 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔, 배우자와 장녀 명의로 미국 시카고 소재 아파트 등을 보유했다고 지난 3월 신고했습니다.신 총재는 인사 검증 과정에서 다주택자 논란이 제기되자 "3채 중 2채를 매도하겠다"고 밝혔으며, 지난달 23일 오피스텔 매도 계약을 우선 체결했습니다.매수인이 오는 6월 22일 잔금을 입금하면 소유권을 넘길 예정이라고 합니다.시카고 아파트에 관해선 "조속히 매각할 예정"이라고 했습니다.신 총재는 그러나 서울 강남 아파트에 관해선 "모친과 임대차 계약을 체결했다"며 이를 처분할 계획이 없다고 밝혔습니다.신 총재는 이 아파트를 2014년 7월 모친에게서 사들였습니다.당시 매매가는 6억 8천만 원으로, 실거주자였던 모친이 3억 5천만 원의 전세 보증금을 내고 계속 거주해 신 총재는 3억 3천만 원만 부담했습니다.현 시세는 30억 원 남짓입니다.신 총재는 지난해 9월 전세 계약 종료와 함께 모친에게 3억 5천만 원의 보증금을 돌려준 뒤 재계약을 하지 않고 계속 거처를 제공, 이른바 '무상 거주' 논란이 불거졌습니다.신 총재는 이와 관련, "향후 1∼2주 내 무상 거주 기간에 대한 증여세를 신고하고 필요시 납부할 계획"이라고 밝혔습니다.한편, 신 총재는 자신이 보유했던 해외 상장지수펀드(ETF)와 영국 국채 등 외화자산을 전량 매도했다고 밝혔습니다.다만, 배우자가 보유 중인 해외 ETF는 올해 상반기 중에 매도할 예정이라고 합니다.한은 관계자는 "신 총재가 해외 ETF와 영국 국채를 매도한 뒤 대부분 환전해 국내로 들여왔다"며 "보유했던 외화예금도 장기적으로 환전해 들여올 것으로 알고 있다"고 말했습니다.천하람 의원은 "주택 3채 중 2채 처분 방침은 늦었지만 당연한 조치"라며 "미국 부동산을 아직 매각하지 않은 점과 배우자가 외화자산을 보유한 점은 여전히 국민 눈높이에 미흡하다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)