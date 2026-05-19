신현송 주택 3채 중 1채 처분…배우자 외화자산은 아직 보유 중

▲ 신현송 한국은행 총재
신현송 한국은행 총재가 한국과 미국에 보유한 주택 3채 중 서울 강남 아파트를 제외한 2채를 매도할 방침이라고 한은이 오늘(19일) 밝혔습니다.
한은은 국회 인사청문회 이후 부동산 등 재산 정리 상황과 관련한 개혁신당 천하람 의원의 서면 질의에 이같이 회신했습니다.
신 총재는 앞서 본인 명의로 서울 강남구 언주로 동현아파트, 부부 공동 명의로 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔, 배우자와 장녀 명의로 미국 시카고 소재 아파트 등을 보유했다고 지난 3월 신고했습니다.
신 총재는 인사 검증 과정에서 다주택자 논란이 제기되자 "3채 중 2채를 매도하겠다"고 밝혔으며, 지난달 23일 오피스텔 매도 계약을 우선 체결했습니다.
매수인이 오는 6월 22일 잔금을 입금하면 소유권을 넘길 예정이라고 합니다.
시카고 아파트에 관해선 "조속히 매각할 예정"이라고 했습니다.
신 총재는 그러나 서울 강남 아파트에 관해선 "모친과 임대차 계약을 체결했다"며 이를 처분할 계획이 없다고 밝혔습니다.
신 총재는 이 아파트를 2014년 7월 모친에게서 사들였습니다.
당시 매매가는 6억 8천만 원으로, 실거주자였던 모친이 3억 5천만 원의 전세 보증금을 내고 계속 거주해 신 총재는 3억 3천만 원만 부담했습니다.
현 시세는 30억 원 남짓입니다.
신 총재는 지난해 9월 전세 계약 종료와 함께 모친에게 3억 5천만 원의 보증금을 돌려준 뒤 재계약을 하지 않고 계속 거처를 제공, 이른바 '무상 거주' 논란이 불거졌습니다.
신 총재는 이와 관련, "향후 1∼2주 내 무상 거주 기간에 대한 증여세를 신고하고 필요시 납부할 계획"이라고 밝혔습니다.
한편, 신 총재는 자신이 보유했던 해외 상장지수펀드(ETF)와 영국 국채 등 외화자산을 전량 매도했다고 밝혔습니다.
다만, 배우자가 보유 중인 해외 ETF는 올해 상반기 중에 매도할 예정이라고 합니다.
한은 관계자는 "신 총재가 해외 ETF와 영국 국채를 매도한 뒤 대부분 환전해 국내로 들여왔다"며 "보유했던 외화예금도 장기적으로 환전해 들여올 것으로 알고 있다"고 말했습니다.
천하람 의원은 "주택 3채 중 2채 처분 방침은 늦었지만 당연한 조치"라며 "미국 부동산을 아직 매각하지 않은 점과 배우자가 외화자산을 보유한 점은 여전히 국민 눈높이에 미흡하다"고 지적했습니다.
(사진=연합뉴스)
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