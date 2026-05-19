뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

숙박업소에 '보이스피싱 중계소' 차려…관리책 2명 구속

유영규 기자
작성 2026.05.19 10:18 조회수
압수된 보이스피싱 중계소 장비 (사진=인천 서부경찰서 제공, 연합뉴스)
▲ 압수된 보이스피싱 중계소 장비

보이스피싱 전화·문자를 보내기 위한 중계소를 구축·관리하던 20∼30대가 경찰에 붙잡혔습니다.

인천 서부경찰서는 전기통신사업법 위반 혐의로 30대 남성 A 씨와 20대 여성 B 씨를 구속했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

두 사람은 지난달부터 최근까지 인천 서구 한 숙박업소에 장기 투숙하며 보이스피싱 조직으로부터 받은 대포폰 105대, 타인 명의 유심칩 356개, 와이파이 공유기 4대 등으로 보이스피싱 중계소를 운영한 혐의를 받고 있습니다.

해외에 있는 보이스피싱 조직은 해당 중계소를 통해 마치 국내에서 발신한 것처럼 불특정 다수에게 문자 메시지를 보내거나 전화를 건 것으로 파악됐습니다.

경찰은 지난 15일 신고를 받고 출동한 현장에서 두 사람을 체포하고 관련 장비를 압수했습니다.

경찰 관계자는 "압수한 대포폰, 유심칩 명의자를 확인해 수사할 예정"이라며 "불법 행위를 지시·방조한 보이스피싱 조직 상선에 대해서도 계속 수사를 확대하겠다"고 말했습니다.

(사진=인천 서부경찰서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지