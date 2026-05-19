뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 조진웅 '성범죄' 보도한 기자가 문제?…'소년법 위반' 5개월 수사 결론은

김태원 기자
작성 2026.05.19 10:40 조회수
PIP 닫기
영화배우 조진웅의 소년범 전력을 처음 보도해 고발당한 기자들이 무혐의 처분을 받았습니다.

조진웅의 10대 시절 범죄를 보도해 소년법을 위반했다는 혐의로 수사를 받은 지 5개월 만입니다.

서울경찰청 반부패수사대는 디스패치 기자 두 명이 소년법 위반과 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고발된 사건에 대해 지난 11일 '혐의없음' 결정을 내리고 검찰에 불송치했습니다.

이번 사건은 지난해 12월 디스패치가 조진웅의 10대 시절 범죄와 소년보호처분 전력을 보도한 뒤 시작됐습니다.

조진웅이 고등학생 시절 차량 절도와 성범죄에 연루됐고, 성인이 된 후에 폭행과 음주운전을 저질렀다는 의혹이었습니다.

해당보도 이후 한 변호사가 디스패치 기자 2명이 소년법 제 70조를 위반했다는 취지로 국민신문고를 통해 고발장을 접수했습니다.

소년법 제 70조는 소년 보호사건과 관련된 기관이 사건 내용에 대해 재판, 수사 또는 군사상 필요한 경우 외에는 어떤 조회에도 응해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

고발인은 당시 보도에 담긴 정보가 소년보호사건 관련 기록에 해당할 수 있고, 이를 취재하거나 보도하는 과정에서 소년법상 비밀 보호 규정이 침해됐을 가능성이 있다고 주장했습니다.

하지만 경찰은 수사 끝에 이 내용을 보도한 기자들에게 혐의가 없다고 판단했습니다.

조진웅 측은 논란이 불거진 뒤 "미성년 시절 잘못했던 행동이 있었다"고 인정하면서도 성폭행 관련 의혹과는 무관하다는 입장을 밝혔고, 이후 조진웅은 은퇴를 선언했습니다.

(취재: 김태원, 영상편집: 이다인, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지