[자막뉴스] "변명 여지 없어" 결국 정용진 고개 숙였다…"'극우 멸콩' 셀프 경질해라" 과거 어땠길래

5.18 민주화운동 46주년이었던 어제 스타벅스 코리아가 '탱크데이'라는 이벤트 행사를 진행해 논란이 불거진 데 관련해 정용진 신세계그룹 회장이 직접 진화에 나섰습니다.



정 회장은 오늘 '대국민 사과'라는 제목의 글을 통해 "5·18민주화운동 영령과 유가족, 국민께 깊은 상처를 드렸다"며 "그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔습니다.



그러면서 "이번 사태의 발생 경위에 대한 철저한 조사를 진행하고, 그 결과를 투명하게 공개하겠다"며 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위한 전 임직원 교육을 실시하겠단 계획을 내놨습니다.



앞서 그제 오전 10시부터 스타벅스 코리아는 '탱크 시리즈'라는 텀블러 판매를 위한 홍보 게시물을 올렸습니다.



'탱크데이'라는 문구 위아래로 '5.18'이라는 날짜가 특정해 달렸고, '책상에 탁'이라는 문구까지 더해졌는데, 이를 두고 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 탱크 진압과 함께 고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 쏟아졌습니다.



마트산업노동조합은 논평을 내고 "신세계그룹은 반역사적인 극우 행보를 즉각 중단하고, 이번 사건에 대해 국민과 사회 앞에 머리 숙여 사과하라"고 촉구하기도 했습니다.



논란이 확산하자 어제 오후 정 회장은 손정현 스타벅스 코리아 대표를 전격 해임했습니다.



또, 해당 행사를 기획하고 주관한 담당 임원도 해임하고 담당 임직원 모두에 대한 징계 절차에 착수해 관련 의혹 차단에 나섰습니다.



하지만 정 회장의 이런 빠른 대응에도 정치권에선 여전히 과거 '극우 행보' 의혹이 불거졌던 정 회장에게 직접 사퇴를 요구하는 목소리가 나오고 있습니다.



권영국 정의당 서울시장 후보는 "사람들의 분노 이유는 과거 정 회장의 극우 행보 때문"이라며 "사죄와 사퇴 모두 정 회장의 몫" 이라고 밝혔습니다.



정진욱 민주당 의원도 정 회장을 지목해 "스타벅스 사장 경질로 물타기 하지 말라"고 말했습니다.



앞서 정용진 회장은 지난 2022년 SNS에 '난 콩 상당히 싫습니다. 노빠꾸'라는 태그를 달고, 이후에도 '총정리 난 공산주의가 싫다'라는 태그를 달아 논란이 됐습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 신세계그룹)