경찰, 스쿨존 속도 제한 '완화' 추진

▲ 서울 양천구 양강초등학교 스쿨존 일대에서 양천경찰서 소속 교통경찰이 등굣길 음주운전 단속을 하고 있다.

경찰이 24시간 내내 시속 30㎞로 운영되는 어린이보호구역, 이른바 스쿨존의 속도 제한 기준을 완화하는 방안을 추진하고 있습니다.경찰청은 이달 초 스쿨존 속도 제한 개선 방안에 대한 연구용역을 한국도로교통공단에 발주했습니다.경찰은 다음 달 말 연구 결과가 나오면 정부의 '국가정상화 프로젝트 총괄 태스크포스(TF)'에 제출할 예정입니다.현행 도로교통법 제12조에 따르면 스쿨존에선 시속 30km 이내로 속도를 '제한할 수' 있습니다.이 때문에 속도 제한 완화엔 별도의 법령 개정이 필요하지 않을 것으로 관측됩니다.관건은 완화 방식입니다.경찰은 현재 전국 스쿨존 1만 6천여 곳 가운데 78곳에서 밤 9시부터 다음 날 아침 7시까지 제한 속도를 시속 40~50km로 높이는 '시간제 속도 제한' 방식을 시행하고 있습니다.이에 따라 일괄 완화보다는 어린이가 잘 다니지 않는 심야 시간대나 공휴일 등에 한해 제한 속도를 높이는 방식이 우선 논의될 것으로 보입니다.다만, 심야 시간이나 공휴일에도 스쿨존 내 어린이 교통사고가 발생하는 만큼 학교나 학부모 등의 반발 가능성도 있어 규제 완화를 위해선 충분한 사회적 논의가 필요하단 지적이 나옵니다.(사진=연합뉴스)