[자막뉴스] "여직원 사진 어디다 쓰려고?"…CJ 여직원 '330명' 신상 텔레그램에

CJ그룹 임직원 개인정보가 텔레그램 채널을 통해 유출돼 회사 측이 경위 조사와 수사 의뢰에 나섰습니다.



어제 한 텔레그램 채널에 CJ그룹 여성 직원 330여 명의 휴대전화 번호와 직급, 사내 전화번호, 사진 등이 게시된 것으로 확인됐습니다.



일부 직원 정보의 경우 CJ그룹사 인트라넷 주소가 포함돼 직접적인 정보 확인이 가능하도록 게시된데다 근무지와 근무 시간 등이 자세히 기재돼 있는 경우도 있는 것으로 전해졌습니다.



유출된 정보 중에는 휴대전화 번호 뿐 아니라 회사 내부 인트라넷에서만 조회 가능한 내용도 포함돼 있어, 회사 측은 이번 사건이 외부 해킹보다는 내부 유출로 인해 벌어졌을 가능성에 무게를 두고 있습니다.



회사 측은 확인 결과 해당 정보가 실제 CJ그룹 전·현직 임직원의 정보와 일치하는 것으로 파악됐다고 설명했습니다.



해당 채널은 지난 2023년 개설됐고, 모두 2천 800여 명이 참여하고 있는 것으로 알려졌습니다.



CJ그룹 관계자는 "외부 해킹 정황이 없어 내부자의 유출 가능성이 크다고 보고 경위를 조사하고 있다"며 "관계기관 신고와 수사 의뢰를 준비 중"이라고 밝혔습니다.



이어서 "사안을 엄중하게 인식하고 있고 추가 피해 방지를 위해 필요한 조치를 취할 계획"이라고 전했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 홍진영, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)