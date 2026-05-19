[현장영상] "음료수 갖다 줘" 했는데 냉장고를 통째로 '턱'

현대자동차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'의 새로운 작업 수행 영상을 공개했습니다.



영상에서 아틀라스는 23kg에 달하는 무거운 소형 냉장고를 들어 올리기 위해 무릎을 반쯤 굽힌 뒤 양팔을 사용해 안정적으로 들어올린 뒤 균형을 유지하며 뒤쪽에 위치한 테이블까지 이동, 상체만 180도로 회전해 냉장고를 테이블 위에 내려놓습니다.



업계에서는 이번 영상이 인간형 로봇 경쟁의 초점이 '얼마나 사람처럼 보이는가'에서 '얼마나 실제 일을 할 수 있는가'로 옮겨가고 있음을 보여준다고 평가합니다. 다만, 실제 산업 현장에 투입되기 위해서는 비용 절감과 안전성, 작업 신뢰성 검증 등이 추가 과제로 남아 있다는 평가도 나옵니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 육도현 / 출처: YouTube 'Boston Dynamics' / 제작: 디지털뉴스부)