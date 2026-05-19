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[현장영상] "음료수 갖다 줘" 했는데 냉장고를 통째로 '턱'

작성 2026.05.19 14:18 조회수
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현대자동차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'의 새로운 작업 수행 영상을 공개했습니다.

영상에서 아틀라스는 23kg에 달하는 무거운 소형 냉장고를 들어 올리기 위해 무릎을 반쯤 굽힌 뒤 양팔을 사용해 안정적으로 들어올린 뒤 균형을 유지하며 뒤쪽에 위치한 테이블까지 이동, 상체만 180도로 회전해 냉장고를 테이블 위에 내려놓습니다.

업계에서는 이번 영상이 인간형 로봇 경쟁의 초점이 '얼마나 사람처럼 보이는가'에서 '얼마나 실제 일을 할 수 있는가'로 옮겨가고 있음을 보여준다고 평가합니다. 다만, 실제 산업 현장에 투입되기 위해서는 비용 절감과 안전성, 작업 신뢰성 검증 등이 추가 과제로 남아 있다는 평가도 나옵니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 육도현 / 출처: YouTube 'Boston Dynamics' / 제작: 디지털뉴스부)
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