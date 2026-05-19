일본 언론 "한일, 정상회담서 에너지 안보 협력 발표 조율"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념 촬영을 하고 있다.

오늘(19일) 경북 안동에서 열리는 한일 정상회담에서 에너지 안보 협력 등에 대한 발표를 조율 중이라고 요미우리신문이 보도했습니다.신문은 양국 정부가 정상회담 후 공동 보도자료에 비상시 원유와 석유제품의 상호 융통 협력을 위한 민관 대화 추진, 한국 산업통상자원부와 일본 경제산업성 간 '산업·통상 정책 대화' 신설 등의 내용을 담을 예정이라고 적었습니다.또, 양국 정부는 일본이 지난달 14일 동남아 국가들을 상대로 제안한 비축탱크 확대 등 지원 사업에서도 협력할 가능성이 거론됩니다.니혼게이자이신문은 "양국 정상이 회담에서 원유 조달을 둘러싼 공동 비축 등 협력 체제 구축에 합의할 것"이라며 지난달 14일 일본이 화상 회의 방식으로 연 '아시아 제로 에미션 공동체(AZEC) 플러스 정상회의' 때 내놓은 제안이 활용될 것이라고 보도했습니다.다카이치 총리는 당시 회의에서 동남아 국가들을 상대로 비축탱크 건설과 이용 협력, 중요 광물 확보, 에너지원 다양화 등 협력을 제시하면서 100억 달러 규모의 금융 지원 의사를 밝혔습니다.이 회의에 한국에서는 김민석 총리가 참석했습니다.다카이치 사나에 총리는 오늘 1박 2일 일정으로 방한해 이재명 대통령의 고향인 안동에서 이 대통령과 정상회담을 할 예정입니다.그의 이번 한국 방문은 지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리 고향인 일본 나라현을 찾은 데 대한 답방 성격을 지닌 '셔틀 외교'의 일환입니다.두 정상 간 공식 양자 회담은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체 정상회의 때와 올해 1월에 이어 세 번째입니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)