한국인 활동가 탄 가자 구호선단, 이스라엘군에 또 나포

▲ 이스라엘에 구금됐던 한국인 활동가 김아현(왼쪽) 씨

한국인 활동가가 탑승한 가자 구호선단이 이스라엘군에 또다시 나포된 것으로 전해졌습니다.오늘(19일) '팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부 KFFP'는 한국 시간으로 전날 오후 8시 김동현 활동가가 탄 '키리아코스 X'호가 이스라엘군에 나포된 사실을 확인됐다고 밝혔습니다.단체 관계자는 "해외 여러 활동가들과 함께 이스라엘 함정에 구금되어 있을 것으로 추측되는 상황"이라고 설명했습니다.또 '해초'라는 이름으로 활동하는 김아현 씨와 한국계 미국인 '승준' 활동가가 탑승한 '리나 알 나불시'호 역시 키리아코스 X호 근방에 있어 나포 위험이 큰 상황이라고 전했습니다.해초 활동가는 지난해 10월에도 한국인 최초로 가자지구로 가는 배에 탔다가 이스라엘군에 체포된 뒤 풀려난 이력이 있습니다.단체는 오늘 오전 주한 이스라엘 대사관 앞에서 이스라엘 정부를 규탄하고 한국 정부가 조속히 활동가 석방 지원에 나설 것을 촉구하는 기자회견을 엽니다.(사진=연합뉴스)