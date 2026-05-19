총기 난사 후 스스로 목숨 끊은 10대들…발견된 유서엔

▲ 총격 사건 현장에 출동한 경찰들

미국 캘리포니아주 샌디에이고의 한 이슬람 사원에서 10대들이 총기를 난사해 3명이 숨지는 사건이 발생했습니다.현지시간 18일 샌디에이고 카운티 클레어몬트 지역의 대형 모스크에서 총격이 벌어져 경비원 등 3명이 사망했습니다.범행을 저지른 10대 용의자 2명은 인근 도로에 주차된 차량 안에서 숨진 채 발견됐습니다.경찰은 이들이 17세와 19세라고 설명했습니다.정확한 범행 동기는 아직 확인되지 않았지만, 경찰은 이번 사건을 증오 범죄로 보고 수사를 이어가고 있습니다.CNN은 복수의 관계자를 인용해 용의자 중 한 명이 인종적 우월성을 주장하는 유서를 남겼고, 범행에 사용된 총기에도 증오를 담은 표현이 적혀 있었다고 전했습니다.이들의 차량에서는 반이슬람 구호도 발견된 것으로 알려졌습니다.해당 사원의 책임자인 타하 하산 이맘은 "예배 장소를 목표로 삼은 것은 있을 수 없는 일"이라며 "지금은 슬픔의 시간이며 우리 공동체의 모든 가족을 위해 기도한다"고 밝혔습니다.샌디에이고 다운타운에서 북쪽으로 14km 떨어진 주거지역에 위치한 이 시설은 샌디에이고 카운티 내에서 가장 규모가 큰 예배 시설로, 내부에는 쿠란 등을 가르치는 학교도 포함돼 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)