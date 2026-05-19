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'21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란 지속…"중국 동북공정 빌미 제공"

유영규 기자
작성 2026.05.19 08:25 조회수
'21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란 지속…"중국 동북공정 빌미 제공"
▲ 이안대군의 즉위식 중 제후국이 사용하는 '천천세' 표현이 쓰인 장면

최근 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란이 지속되자, 서경덕 성신여대 교수는 "중국 동북공정에 빌미를 제공했다"고 지적했습니다.

서 교수는 오늘(19일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사 왜곡 상황도 유심히 체크해야만 하는데 이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아프다"고 밝혔습니다.

그러면서 "누리꾼들의 비판이 이어지자 제작진은 16일 뒤늦게 사과문을 게재했다"며 "중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서 관련 논란이 확산하고 있는 상황"이라고 전했습니다.

그는 "SBS '조선구마사'와 MBC '21세기 대군부인'의 논란을 거울삼아 앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 주의를 기울여야 한다"고 강조했습니다.

앞서 지난 15일 방송된 11회에 이안대군의 즉위식 중 제후국이 사용하는 '천세' 표현이 쓰이고, 황제의 십이면류관 대신 제후를 뜻하는 구류면류관이 등장해 역사 왜곡 논란이 일었습니다.

또 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 등도 시청자들의 반발을 샀습니다.

(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
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