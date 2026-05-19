[에디터픽] 이 날씨에 저런 복장을? 집에서 사망..일본 마을 '발칵'

일본 도치기현 가미노카와 마을.



경찰이 통제선을 치고 집안을 조사하고 있습니다.



지난 14일 오전 9시 25분쯤 강도가 침입해 69살 여성을 흉기로 잔혹하게 살해했습니다.



집으로 온 40대 장남과 30대 차남도 둔기에 맞아 크게 다쳤습니다.



사건 현장 근처에선 한 남성이 목격됐는데, 더운 날씨에도 눈만 드러난 방한모와 두꺼운 외투를 착용하고 있었고, 쇠지렛대처럼 보이는 도구를 쥐고 있었습니다.



[목격 주민 : 방한모를 쓴 사람인데 낫처럼 보이는 걸 들고 있었던 것 같아요. '지금부터 열심히 할게요' 같은 말을 되뇌는 것 같았어요.]



수사에 나선 경찰은 14~16일에 걸쳐 16살 고등학생 4명을 잇따라 체포하고 이 범행을 지시한 혐의로 어제(17일) 요코하마에 거주하는 20대 부부를 붙잡았습니다.



범행에 가담한 고등학생들은 사건이 발생한 도치기현에서 100km 이상 떨어진 가나가와현에 거주하고 있으며 서로 아는 사이였습니다.



하지만 이들 중 일부는 사건 당일, 범행을 지시한 부부를 처음 만났다고 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 이 학생들이 의뢰를 받고 범행을 저지르는 '야미바이토' 즉 어둠의 아르바이트로 모집된 걸로 보고 있습니다.



경찰은 SNS에서 범행을 실행할 사람을 모집하는 상위 모집책이 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다.



[기하라 미노루/일본 관방장관 : 피해자에게 애도의 뜻을 표하며 다친 가족들도 하루빨리 회복하기를 기원합니다.]



일본 정부는 SNS로 그때그때 모이는 익명 범죄 네트워크를 뜻하는 일명 '토크류' 범죄를 뿌리 뽑겠다고 밝혔습니다.



지시받고 잔혹 살해한 10대들…'어둠의 알바' 공포 (2026.05.18 8뉴스)



(취재 : 문준모, 영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 박진훈, 디자인 : 서현중)