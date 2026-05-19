젠슨 황 "중국, 결국 AI 칩 시장 개방할 것"…H200 판매 불확실성 여전

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

최근 미중 정상회담에서 뚜렷한 성과가 없었는데도 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI) 칩의 중국 수출에 대해 낙관적인 전망을 내놨습니다.황 CEO는 현지 시간 18일 블룸버그TV와 인터뷰에서 "중국 정부는 자국 시장을 어느 정도까지 보호할지 결정해야 한다"며 "시간이 지나면 시장이 개방될 것이라는 것이 내 판단"이라고 말했습니다.최근 미중 정상회담을 위해 방중한 도널드 트럼프 대통령의 동행 기업인단 일원으로 중국을 방문한 그는 자신이 중국 당국자들과 AI 칩 'H200'의 판매를 직접 논의하지는 않았다고 설명했습니다.그는 "트럼프 대통령이 (중국) 지도부와 몇 차례 대화를 나눴다"며 "나는 양측이 어떤 결정을 내릴지 기다리고 있다"고 덧붙였습니다.앞서 트럼프 대통령은 중국 방문에서 귀국한 이후 H200 칩 문제에 대해 "거론되긴 했고 뭔가 진전이 있을 수 있다고 본다"면서도 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다.다만, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 당시 언론 인터뷰에서 반도체 수출통제 논의가 미중 정상회담의 주요 주제가 아니었다고 말한 바 있습니다.한편, 중국의 PC·서버 제조사 레노버는 최근 내부 메모에서 미국이 H200 칩의 대(對)중국 수출을 허용한 지난 3월 이후 해당 칩과 관련한 라이선스나 정책의 변경이 없었다고 사내에 공지했다고 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 이날 전했습니다.미국 측이 수출 규제를 완화했으나, 중국 정부의 자체 규제로 중국 기업들이 H200 칩을 구매할 수 없게 되면서 엔비디아는 여전히 대중국 판매에 어려움을 겪고 있습니다.황 CEO는 최근 트럼프 대통령의 방중 수행단에 당초 포함되지 않은 것으로 알려졌으나, 지난 12일 트럼프 대통령 전용기의 방중길 중간 급유지인 알래스카에서 합류했습니다.당시 황 CEO의 합류는 H200 칩의 중국 판매에 대한 청신호로 여겨지면서 엔비디아 주가의 급등을 이끌어 한때 엔비디아 시가 총액은 장중 5조 7천억 달러까지 치솟았습니다.그러나 결과적으로 눈에 띄는 별다른 성과 없이 정상회담이 끝나자 다시 반락했습니다.이날 엔비디아의 시가총액은 5조 3천800억 달러를 기록하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)