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미, 다목적 헬기 24대 등 한국 판매 승인…총액 6조 원 규모

한성희 기자
작성 2026.05.19 07:10 조회수
미, 다목적 헬기 24대 등 한국 판매 승인…총액 6조 원 규모
▲ 아파치 헬기 (자료사진)

미국 도널드 트럼프 행정부가 한국에 다목적 헬기와 아파치 업그레이드 프로그램 등 42억 달러, 약 6조 2천600억 원 규모의 군수 장비를 판매하기로 했습니다.

미 국무부 정치·군사국은 현지시간 18일 한국 정부가 요청한 MH-60R 다목적 헬기 24대와, 관련 무기 및 장비에 대한 대외군사판매(FMS)를 승인했다고 밝혔습니다.

판매 예상 비용은 30억 달러라고 국무부는 전했습니다.

국무부는 이번 판매가 "한국 해군의 다목적 헬기 능력을 강화하고 적을 억제할 신뢰할 수 있는 전력을 제공함으로써 현재 및 미래 위협에 대응할 능력을 향상시킬 것"이라고 설명했습니다.

국무부는 또한 12억 달러 규모의 AH-64E 아파치 업그레이드 프로그램을 위한 FMS 역시 승인했다며, 해당 판매가 "한국 육군의 중형 공격 헬기 능력을 강화할 것"이라고 밝혔습니다.

국무부는 한국에 대한 이번 군사 장비 판매가 "인도·태평양 지역의 정치적 안정과 경제적 발전을 위한 중요한 세력인 주요 동맹국의 안보를 강화함으로써 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표를 뒷받침할 것"이라고 했습니다.

또한 이번 판매로 인해 "해당 지역의 기본적 군사적 균형을 변화시키지는 않을 것"이며, "미국 국방 태세에 부정적 영향이 없을 것"이라고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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