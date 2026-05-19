[스브스夜] '아근진' T 이요원, 취업 못한 큰 딸에게 '충격 요법'…"동생들이 얼마나 한심하게 쳐다보겠냐"

18일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 배우 이요원이 수지네 하숙을 찾아왔다.
이날 이상민은 이요원에 대해 뼛속까지 T라며 최대 피해자는 딸이라며 "대학 떨어진 딸에게 독설을 했다고 하던데 어떻게 된 거냐?"라고 물었다.
이에 이요원은 "분명 공부를 열심히 안 한 시기가 있는 걸 내가 안다. 그래서 딸한테 그거에 대한 결과라고 이야기를 했다. 속상한 건 자기가 감당해야만 하는 거고 다른 애들은 노력을 더 했을 텐데 어떻게 하겠냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.
남자 친구와 헤어져 슬퍼하는 딸에게는 "어차피 떠날 남자다, 걔랑 네 인연은 거기까지. 걔가 너 싫다잖아. 그럼 마음 접어야지 어떻게 하겠니"라고 말하겠다고 한 이요원.
이에 이상민은 "큰 딸이 대학 졸업할 때 돼서 또 준비 중이라고 하던데"라고 물었다. 그러자 이요원은 "뭐요 공격할 준비?"라며 웃었다. 이어 이요원은 "요새 취업이 힘드니까 아직 취업이 안 됐다. 그런데 큰 애가 잘해볼게 이렇게 말하는 스타일이 아니고 그냥 설렁설렁 대답하고 마는 스타일이다"라며 "그래서 방도 제일 고시원 같은 방을 주고 알아서 해라 했다. 이제 말 안 하고 본인이 느끼게 하려고 한다. 그러면 동생들이 얼마나 한심하게 쳐다보겠냐"라고 말해 모두를 놀라게 했다.
이요원은 "동생들이 누나 알바 안 해? 취직 안 해? 이럴 거 아니냐"라며 "용돈도 없다. 필요하면 벌어서 써야 한다"라고 대문자 T 다운 면모를 드러내 눈길을 끌었다.
이어 이요원은 "아침에도 이야기를 했다. 막내가 걱정한다, 누나 가운데 방에서 잘 수 있대? 알바라도 해야 하는 거 아니야? 취직해서 나가야 하는 거 아니야라고 하더라"라며 "그 이야기를 했더니 딸이 엄마 난 취직해도 안 나갈 건데? 하더라. 나가봐서 얼마나 힘든지 아는 거다. 생활비도 많이 들고 그러니까 엄마랑 같이 사는 게 편하다는 걸 아는 거다"라고 했다.
이에 이상민은 "재훈이 형도 편한 걸 아니까 아직 엄마랑 사는 거 아니냐"라고 했다. 이를 들은 스페셜 MC 강소라는 "아직 같이 사시냐"라며 놀라움에 입을 틀어막았다. 이에 탁재훈은 "엄한 여자랑 사는 거보다는 낫잖냐"라고 너스레를 떨며 어머니가 모든 걸 다 해줘서 호텔처럼 편하다고 말해 폭소를 자아냈다.
그리고 이날 이요원은 본인은 멋모르고 분위기에 휩쓸려서 결혼을 했다며 자신의 자녀들은 20대 때 나만을 위해서 살았으면 좋겠다고 솔직하게 말했다. 그리고 막내는 이목구비가 자신을 닮고 성격은 둘째가 자신을 가장 닮았다고 했다. 이에 이수지는 "둘째도 분위기에 휩쓸리면 어떻게 하냐"라고 물었고, 이요원은 "그러지 않도록 잘 키웠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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