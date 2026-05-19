"삼성전자 임직원 1분기 평균 월급 1,200만 원…역대 최고 수준"

▲ 삼성전자

삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 약 3천600만 원으로, 월급으로 환산하면 1천200만 원 정도라는 조사 결과가 나왔습니다.지난해 같은 기간과 비교해 25% 오른 역대 최고 수준입니다.기업분석전문 한국CXO연구소는 오늘(18일) 이 같은 내용을 포함해 '2026년 1분기 삼성전자 임직원 예상 평균 급여 분석' 결과를 공개했습니다.한국CXO연구소는 과거 삼성전자 1분기 보고서에서 '성격별 비용상 급여'와 '임직원 급여 총액' 간 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였고, 올해 1분기 성격별 비용상 급여가 5조 6천32억 원인 점을 토대로 1분기 임직원 급여 총액이 4조 2천584억~4조 7천907억 원일 것으로 추산했습니다.여기에 1분기 삼성전자 국민연금 가입 기준 평균 직원 수 12만 5천580명을 적용해 1분기 임직원 평균 보수를 3천391만~3천815만 원으로 산출했다고 설명했습니다.이는 월평균으로는 1천130만~1천270만 원입니다.중간 기준으로는 1분기 동안 3천600만 원, 월평균 1천200만 원 내외라고 한국CXO연구소는 설명했습니다.같은 방식으로 추산한 지난해 1분기 삼성전자 임직원 평균 보수는 2천707만~3천46만 원이었습니다.이를 고려하면 올해 1분기 평균 보수는 전년 동기 대비 25% 넘게 뛴 셈입니다.2023년 대비 2024년 증가율이 11.6%였던 데 비교하면 증가 폭이 2배 이상 높았습니다.평균 보수와 함께 급여 규모 자체도 역대 최대 수준을 기록했습니다.작년 1분기 4조 4천547억 원이던 성격별 비용상 급여는 올해 1분기는 5조 6천32억 원으로 처음으로 5조 원을 넘겼습니다.한국CXO연구소는 올해 1분기 영업이익 개선 효과가 반영되며 임직원들의 급여 수준도 역대 최고 수준으로 높아졌다고 분석했습니다.다만 이는 전체 임직원을 대상으로 한 단순 평균치인 만큼, 인력별 편차는 클 수 있다고 덧붙였습니다.한국CXO연구소 오일선 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사"라며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 크게 오를 것"이라고 말했습니다.