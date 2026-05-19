'과유불급' 언급하더니…"노동권만큼 경영권도 존중돼야"

<앵커>



삼성전자 파업을 사흘 앞두고 이재명 대통령이 파업을 중단시키는 긴급 조정권을 발동할 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다. 공공복리를 위해 기본권이 일부 제한될 수도 있다면서 지나치면 모자람만 못하다고 말했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 SNS에 "대한민국에서는 기업만큼 노동도 존중돼야 하고, 노동권만큼 기업경영권도 존중돼야 한다"고 적었습니다.



이어 "한때 제헌 헌법에 노동자의 기업이익 균점권이 규정된 적도 있었다"면서도 "현행 헌법상 모든 국민의 기본권은 보장되지만, 본질을 침해하지 않는 범위 내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있다"고 강조했습니다.



이 대통령은 또 '과유불급 물극필반', 즉 '지나침은 모자람만 못하다'와 '극단에 달하면 반드시 되돌아간다'는 뜻의 사자성어를 언급하면서, "힘이 세다고 더 많이 갖고 더 행복한 게 아니라 연대하고 책임지며 모두가 함께 잘 사는 세상이 새로운 대한민국의 미래"라고 덧붙였습니다.



이 대통령이 이 글을 SNS에 올린 시점은 어제(18일) 오전 10시쯤.



중앙노동위원회에서 삼성전자 노사에 대한 사후조정 회의가 열리기 약 30분 전입니다.



이 대통령이 삼성전자를 직접 언급하지는 않았지만, 청와대 관계자는 노사 양측에 한쪽의 이익이 아닌 국민 모두를 위한 타협점을 찾으라는 메시지라고 풀이했습니다.



특히 '기본권이 제한될 수 있다'는 언급은 삼성전자 파업이 현실화할 경우, 정부의 긴급조정권 발동 가능성을 이 대통령이 처음 시사한 거라는 해석도 나왔습니다.



청와대 내부에서는 삼성전자의 전면 파업시 경제성장률이 0.5~0.6%p 하락할 수 있다는 분석이 제시되는 등 현 상황을 심각하게 바라보는 분위기입니다.



(영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 이예솔)