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5·18에 '탱크데이'?…빗발친 비판에 대표 해임

김규리 기자
작성 2026.05.19 06:49 조회수
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<앵커>

5.18 민주화운동 46주년이었던 어제(18일) 스타벅스 코리아가 '탱크데이'라는 이벤트 행사를 진행해 논란이 불거졌습니다. 계엄군의 탱크 진압이 연상된다는 반응이 나온 것인데요. 거세지는 비판에 스타벅스 코리아 대표는 해임 통보까지 받았습니다.

김규리 기자입니다.

<기자>

스타벅스 홈페이지에 게시됐던 이벤트 안내문입니다.

어제 오전 10시부터 '탱크 시리즈' 텀블러 판매를 위한 홍보 게시물을 올렸는데, '탱크데이'라는 문구 위아래로 '5.18'이라는 날짜가 특정해 달린 것입니다.

'책상에 탁'이라는 문구까지 더해졌는데, 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 탱크 진압과 함께 고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 반응이 쏟아졌습니다.

1987년 당시 치안본부는 물고문으로 숨진 박종철 열사에 대해 '책상을 탁 치니 억 하고 죽었다'고 밝힌 바 있습니다.

온라인에서는 5·18 민주화운동에 대한 명백한 조롱이라는 비판이 일었습니다.

[김형선/서울 강서구 : 의도성이 없을 수 없었다고 생각이 들었어요. 5·18이라는 것 자체가 굉장히 탱크하고, 연상이 충분히 될 만한 문제라고 생각을 해서….]

[김병일/서울 양천구 : 책상에 탁이라는 문구 자체는 오해의 소지가 많이 담겨 있을 것 같고, 조심스러웠어야 하지 않나라는 생각이….]

시민사회와 정치권에서도 종일 비판의 목소리가 이어졌고, 광주전남추모연대는 "스타벅스 코리아의 천박한 역사 인식과 민주화 영령 모독을 강력히 규탄한다"며 성명서를 냈습니다.

스타벅스 코리아 측은 결국 행사를 중단하고, '대고객 사과문'을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 하겠다고 해명했습니다.

신세계그룹 측은 자회사인 스타벅스 코리아 대표에 대해 어제 해임을 통보했다고 밝혔습니다.
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