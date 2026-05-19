뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

외국인 노동자에 '에어건 가혹행위' 60대 업주 재판행

유영규 기자
작성 2026.05.19 06:58 조회수
외국인 노동자에 '에어건 가혹행위' 60대 업주 재판행
▲ 사건 당시 화성 도금업체에서 사용된 에어건

외국인 노동자에게 산업용 에어건을 쏴 장기 파열 등 중상을 입힌 60대 사업주가 재판에 넘겨졌습니다.

수원지검 공공수사부(황선옥 부장검사)는 18일 특수상해 및 근로기준법 위반 등 혐의로 화성시에 있는 금속세척업체 대표 A 씨를 구속기소 했습니다.

또 A 씨 아내이자 회사 이사인 B 씨를 협박 혐의로 불구속기소 했습니다.

A 씨는 지난 2월 20일 자신의 회사에서 일하던 태국 국적 40대 남성 C 씨의 항문 부위에 산업용 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사한 혐의를 받고 있습니다.

이로 인해 C 씨는 외상성 직장천공 등의 진단을 받고 병원 치료를 받았습니다.

A 씨 부부는 범행 당일 오후 8시 9분 C 씨를 데리고 수원시 영통구 아주대병원으로 갔으나 진료받지 못하자 119에 신고했습니다.

당시 이들은 출동한 구급대원과 경찰관에게 "지인들과 에어건으로 장난을 치다가 다쳤다"며 단순 사고로 인한 부상인 것처럼 말한 것으로 파악됐습니다.

특히 A 씨 부부는 "다른 병원에 데려가겠다"고 한 뒤, 중상인 C 씨를 병원이 아닌 숙소에 방치한 것으로 조사됐습니다.

이 과정에서 B 씨는 응급 수술이 필요한 피해자에게 본국으로 돌아갈 것을 종용하며 "돌아가지 않으면 불법체류자로 경찰에 신고하겠다"는 취지로 협박한 혐의를 받습니다.

검찰은 '에어건 가혹행위' 사건과 별개로 경찰이 송치한 A 씨 회사 간부의 또 다른 외국인 노동자 폭행 사건에 대해선 경찰에 보완 수사를 요구했습니다.

(사진=피해자 측 조영관 변호사 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지