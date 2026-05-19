MC몽, 라이브 방송서 "누가 회사 자금으로 불법도박 하나"

▲ 18일 라이브 방송을 진행한 MC몽

가수 MC몽이 어제(18일) 진행한 라이브 방송에서 "불법도박이 무슨 소리냐"며 "누가 회사 자금으로 불법도박을 하냐"고 격양된 목소리로 말했습니다.그는 "자금 출처는 계좌 추적하면 다 나오는데 내 계좌도 봤으면 좋겠다"며 "무슨 회삿돈으로 도박을 할 수 있나. 무슨 말인지도 이해가 안 간다"고 불법도박 의혹에 대해 강하게 부인했습니다.MC몽은 지난 2023년 피아크그룹 회장 차가원과 함께 원헌드레드를 공동 설립했으나 지난해 7월 회사를 떠났습니다.이후 MC몽이 회사 자금으로 불법도박을 했다는 의혹 등이 제기됐습니다.이날 오전 MC몽은 사회관계망서비스(SNS)에서 "지난 일들과 저와 관련된 모든 일들에 관해 이야기하겠다"며 폭로를 예고했습니다.MC몽은 라이브 방송에서 지난 2010년 고의 발치를 통해 병역을 면제받았다는 혐의에 대해서도 언급했습니다.당시 그는 2012년 대법원에서 무죄 판결을 받았지만 한동안 활동을 중단했습니다.MC몽은 "가장 후회되는 것 중에 하나는 병역비리 사태"라며 "그때 기자회견에서 눈물 흘린 것과 변호사들이 만들어 준 대본을 보고 읽은 게 후회된다"고 말했습니다.이어 그는 "난 원래도 후방십자인대 손상, 허리디스크, 목디스크만으로도 군대가 면제되는 사람이었다"고 주장했습니다.