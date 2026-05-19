CJ그룹 여직원 330여 명 개인정보 유출…"내부 소행 가능성"

▲ CJ그룹

CJ그룹 임직원 개인정보가 텔레그램 채널을 통해 유출돼 회사 측이 경위 조사와 수사 의뢰에 나섰습니다.어제(18일) 업계에 따르면 해당 채널에는 CJ그룹 여성 직원 330여 명의 휴대전화 번호와 직급, 사내 전화번호, 사진 등이 게시된 것으로 확인됐습니다.유출된 정보 중에는 회사 내부 인트라넷에서 조회 가능한 내용이 포함돼 있어 회사 측은 외부 해킹보다는 내부 유출 가능성에 무게를 두고 있습니다.회사 측은 확인 결과 해당 정보가 실제 CJ그룹 전·현직 임직원의 정보와 일치하는 것으로 파악됐다고 설명했습니다.해당 채널은 지난 2023년 개설됐고, 2천800여 명이 참여하고 있는 것으로 알려졌습니다.CJ그룹 관계자는 "외부 해킹 정황이 없어 내부자의 유출 가능성이 크다고 보고 경위를 조사하고 있다"며 "관계기관 신고와 수사 의뢰를 준비 중"이라고 밝혔습니다.이어 "사안을 엄중하게 인식하고 있으며 추가 피해 방지를 위해 필요한 조치를 취할 계획"이라고 말했습니다.(사진= CJ그룹 제공, 연합뉴스)