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"괴물 영화의 새로운 명작 탄생"…"개봉 전까지 최선"

권영인 기자
작성 2026.05.19 06:31 조회수
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<앵커>

4년 만에 칸 영화제 경쟁 부문에 진출한 한국 영화, 나홍진 감독의 '호프'가 어제(18일) 처음 현지에서 공개됐습니다. 또 하나의 괴물 영화 명작이 탄생했다는 호평이 나왔습니다.

파리 권영인 특파원의 보도입니다.

<기자>

난장판이 돼 버린 한적한 시골 마을에 경찰차 1대가 질주합니다.

갑자기 나타난 괴물과 눈을 뗄 수 없는 추격전이 벌어지고, 인간을 압도하는 외계 생명체와의 사투가 펼쳐집니다.

제79회 칸 국제영화제 경쟁부문에 진출한 나홍진 감독의 영화 호프가 한국시간 어제 베일을 벗었습니다.

나 감독을 비롯해 황정민, 조인성, 정호연 등 주연 배우들이 레드카펫에서 관객들과 인사를 나눈 뒤, 2천300석의 객석이 꽉 찬 칸 뤼미에르 대극장 안으로 큰 박수를 받으며 입장했습니다.

2시간 40분의 긴 상영시간에도 관객들은 환호하고 놀라고, 때로는 웃으며 호프에 빠져들었습니다.

[패트릭/캐나다 관객 : 난장판을 피우고 다니는 생명체가 있는데, 눈에는 절대 안 보여요. 건물이나 그런 것들 뒤에 숨어 있어서, 뭐라고 해야 할까, 정말 상상하는 대로 보게 만들죠. 저는 그 장면 전체가 진짜 천재적이라고 생각해요.]

영화 비평 매체들도 액션과 호러, SF영화 장르를 아우르는 또 하나의 괴물 영화 명작이 탄생했다며 나 감독을 액션의 거장으로 평가했습니다.

[호드리고/브라질 영화평론가 : 호프는 우리에게 영화라는 예술의 존재 이유를, 그 힘을 다시 믿게 만드는 그런 영화였습니다. 별점 5점 만점이라면, 10점을 주고 싶습니다.]

후속작을 예고하는 마지막 장면으로 영화가 끝나자 7분간의 기립박수가 이어졌습니다.

[조인성/'성기' 역 : 사실 한국 영화에선 시사회가 끝나고 박수를 이렇게 7~8분간 쳐주는 경우는 없으니까. 아~ 이게 말로만 듣던 박수 세례인가 해서 감사하게 받았고요.]

올해 칸 영화제 최고의 화제작이라는 평가도 나왔지만 나 감독의 시선은 올 7월로 예정된 개봉에 맞춰져 있었습니다.

[나홍진/영화 '호프' 감독 : 개봉하는 그날까지 저와 저희 팀은 조금이라도 더 나은 작품 만들기 위해서 최선을 다하겠습니다.}

지금까지 시사회를 가진 작품 중 파벨 파블리코프스키 감독의 '파더랜드'와 하마구치 류스케 감독의 '올 오브 어 서든' 등이 호평을 받고 있는데 나 감독의 호프도 수상 후보로 거론되고 있습니다.

올해 칸 영화제 주요 경쟁작들의 시사회가 끝나가고 있는 가운데 관심은 이제 수상자가 결정될 오는 토요일 폐막식으로 쏠리고 있습니다.
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