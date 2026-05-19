1. 오늘 마지막 담판…총파업에 제동 건 법원



모레(21일) 총파업을 앞두고 사실상 마지막 협상을 벌이고 있는 삼성전자 노사가 오늘 이틀째 사후 조정을 이어갑니다. 법원은 반도체 생산 설비를 관리하기 위한 인력은 평상시 수준을 유지해야 한다면서 사측의 손을 들어줬고, 이재명 대통령은 파업에 들어가면 긴급 조정권을 발동할 가능성을 내비쳤습니다.



2. "내일 공격은 하지 말라"…'호르무즈 통제권'에 집중



트럼프 미국 대통령이 내일로 예정된 대이란 공격을 하지 말라고 지시했다고 밝혔습니다. 이란은 호르무즈 해협을 통과하는 해저 인터넷 광케이블에 대해 허가제를 도입할 수 있다고 밝혔습니다.



3. 이 대통령, 오늘 일 다카이치 총리와 정상회담



이재명 대통령이 오늘 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 합니다. 한일 양국의 협력과 이란전쟁 대응방안 등이 논의될 것으로 보입니다.



4. 상가 화재로 주민 9명 부상…경기 시흥에 산불



어젯밤 경북 경산의 한 상가에서 불이 나서 주민 9명이 다쳤습니다. 밤사이 경기도 시흥에서는 산불이 났습니다.