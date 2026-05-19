뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이란 혁명수비대, 호르무즈 해저 광케이블 통제 시사

한성희 기자
작성 2026.05.19 02:02 조회수
이란 혁명수비대, 호르무즈 해저 광케이블 통제 시사
▲ 인터넷 케이블 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

호르무즈 해협을 봉쇄한 이란 혁명수비대(IRGC)가 해협을 통과하는 해저 인터넷 광케이블에 대해 허가제를 도입할 수 있다고 현지시간 18일 밝혔습니다.

혁명수비대는 이날 소셜미디어 게시글을 통해 "호르무즈 해협에 대한 통제권을 확립함에 따라, 이란은 자국 영해의 해저 및 하층토에 대한 절대적 주권을 근거로 이 해로를 통과하는 모든 광케이블이 허가 대상임을 선언할 수 있다"고 주장했습니다.

혁명수비대는 "이는 1982년 유엔 해양법협약(UNCLOS)에 근거한 것으로, 이란 당국은 이 해역을 통과하는 모든 해저 광케이블을 대상으로 면허 취득 강제, 운영 감독, 주권 수수료 부과 등과 같은 사법적 조처를 할 수 있다"고 덧붙였습니다.

혁명수비대 측 매체인 세파 뉴스는 영국 싱크탱크 '폴리시 익스체인지'의 보고서를 인용해 호르무즈 해협 해저에 매설된 광케이블을 통해 매일 10조 달러 이상의 글로벌 금융 거래가 처리되고 있다고 언급했습니다.

또 이 매체는 "최첨단 기술이 적용된 보호 케이블망이 밀집한 이 해상 요충지에서 어떠한 형태든 운용 차질이나 교란이 발생할 경우, 지역 및 세계 경제가 입을 직간접적 피해는 매일 수천만에서 수억 달러에 달할 것"이라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지