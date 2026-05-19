사우디 첫 양자컴퓨터 가동…아람코, 프랑스 파스칼과 협력

▲ 사우디아라비아 국영 석유사 아람코 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

사우디아라비아 국영 석유사 아람코는 프랑스 양자컴퓨팅 기업 파스칼과 협력해 사우디 첫 양자컴퓨터를 가동한다고 현지시간 18일 밝혔습니다.이날 사우디 다란의 아람코 데이터센터에서 열린 가동 기념식에서 양사는 중동 지역 최초의 서비스형 양자 컴퓨팅(QCaaS) 플랫폼을 공개했습니다.이로써 전세계 기업과 연구기관이 보안 클라우드 인터페이스를 통해 이 양자컴퓨터를 이용할 수 있게 됐다고 아람코는 설명했습니다.파스칼의 양자처리장치(QPU)는 중성원자 기술을 활용해 200개의 프로그래밍 가능한 큐비트를 제어합니다.아람코는 이 양자컴퓨터가 지난해 11월 설치됐으며, 이번 공식 가동으로 항만 물류 최적화, 이산화탄소 저장, 시추 위치 선정, 시추선 일정 조율, 재료 과학에 이르기까지 점차 확대되는 산업 분야 전반에서 본격적인 실무 운영에 들어간다고 설명했습니다.그러면서 "사우디가 경제 다각화와 지식 기반 혁신 생태계 구축을 목표로 하는 '비전 2030'에 따라 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 양자 기술을 포함한 첨단 기술에 대한 투자를 가속하는 가운데 이뤄졌다"고 평가했습니다.아람코는 이 플랫폼의 기반 고객으로 역할을 하면서 기존의 컴퓨터로는 한계가 있는 영역에서 양자-하이브리드 설루션 로드맵을 추진할 예정입니다.아람코는 2023년 1월 벤처캐피털 자회사인 와에드 벤처스를 통해 파스칼에 처음 투자했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)