월드컵 코앞인데…멕시코 농장 총기 난사로 10명 피살

▲ 멕시코 경찰 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

2026 북중미 월드컵이 채 한 달도 남지 않은 가운데, 공동 주최국 중 한 곳인 멕시코에서 또다시 강력 사건이 발생해 군경이 수사에 착수했습니다.현지시간 18일 일간 엘우니베르살과 로이터통신은 수도 멕시코시티에서 약 200㎞ 떨어진 중부 도시 푸에블라주 테우이칭고의 한 농장에서 17일 무장 괴한들이 침입해 총기를 난사하는 사건이 발생했다고 보도했습니다.이 습격으로 현장에 있던 남성 6명, 여성 3명, 미성년자 1명 등 10명이 숨졌습니다.괴한들은 범행 직후 곧바로 도주했습니다.사건이 발생하자 주 경찰과 검찰, 국방부 등은 합동 수사에 착수했으며, 용의자들의 소재를 파악하기 위해 인근 지역에 병력을 배치하고 전면적인 수색 작전을 전개 중입니다.수사 당국은 이번 범행이 가족 간의 갈등에서 비롯됐을 가능성에 무게를 두고 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.이번 사건은 월드컵을 앞두고 멕시코의 고질적인 치안 불안이 지속되는 가운데 발생해 우려를 낳고 있습니다.최근 푸에블라주를 비롯한 멕시코 일부 지역에서는 범죄 조직들의 이권 다툼과 연계된 강력 사건들이 눈에 띄게 늘면서, 치안 불안이 고조되는 양상입니다.연방 정부 집계상 지난 4월 한 달 동안 푸에블라주에서만 총 70건의 살인 사건이 발생한 것으로 조사됐습니다.(사진=게티이미지코리아)