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교황, 25일 'AI 첫 회칙' 발표…트럼프에 찍힌 앤트로픽 창업자 참석

한성희 기자
작성 2026.05.19 01:04 조회수
교황, 25일 'AI 첫 회칙' 발표…트럼프에 찍힌 앤트로픽 창업자 참석
▲ 레오 14세 교황

레오 14세 교황이 인공지능(AI) 시대 인간 존엄성 보호를 위한 첫 회칙을 직접 발표합니다.

이번 발표 행사에는 도널드 트럼프 미국 행정부와 갈등을 빚는 앤트로픽의 공동 창업자가 참석할 예정입니다.

교황청은 레오 14세가 현지시간 오는 25일 AI를 주제로 한 첫 번째 회칙 '마니피카 후마니타스'(Magnifica Humanitas·위대한 인간성)를 공표한다고 18일 밝혔습니다.

새 회칙에는 AI 기술을 중심으로 노동과 정의, 평화 문제가 담길 것으로 보입니다.

첨단 기술의 대리전으로 여겨지는 전쟁에 대한 비판도 담길 가능성이 점쳐집니다.

회칙은 교황이 전 세계 가톨릭 신자와 주교들에게 전하는 최고 권위의 사목 교서입니다.

다른 교황 문헌인 교황 교서, 권고, 담화, 연설, 강론 등과 비교해 가장 구속력이 강합니다.

교황은 지난 15일 이 회칙에 서명했습니다.

레오 14세는 교황청 시노드 강당에서 새 회칙을 직접 발표할 예정으로, 교황이 직접 회칙을 발표하는 것은 이례적이라는 것이 외신의 반응입니다.

이번 발표 행사에는 크리스토퍼 올라 앤트로픽 공동 창업자도 참석합니다.

구글의 딥 러닝 AI 연구팀인 '구글 브레인', 오픈AI에서 일한 올라는 2021년 오픈AI 출신 연구원 6명과 함께 앤트로픽을 공동 창업했습니다.

그는 현재 앤트로픽에서 AI의 내부 작동 원리를 규명하는 '해석 가능성' 분야의 연구를 주도하고 있습니다.

그의 연구가 AI의 안전한 통제와 맞닿아 있다는 점에서, 교황의 AI 회칙과 같은 방향성을 공유하는 것으로 보입니다.

앤트로픽은 AI 기술을 감시나 무기 개발에 사용할 수 없도록 해 트럼프 행정부와 갈등을 빚고 있습니다.

미국 국방부는 앤트로픽을 '국가안보에 대한 공급망 위험' 기업으로 지정했고, 앤트로픽은 이에 반발해 소송을 낸 상태입니다.

사제 훈련을 받기 전 대학에서 수학을 전공한 교황은 AI에 대한 문제의식이 강한 것으로 전해졌습니다.

지난해 즉위한 뒤에도 전쟁이나 무기 개발에 AI 기술이 악용될 가능성을 우려하며 꾸준히 경고의 목소리를 내왔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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