트럼프 "인텔에 '보호관세' 부과했다면 대만 TSMC 존재 않을 것"

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 18일 과거 미국 정부가 인텔을 보호할 수 있는 관세를 부과했더라면 TSMC의 사업이 모두 인텔 차지가 됐을 것이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 미국 경제전문지 포춘과의 인터뷰에서 "만약 내가 대통령이었을 때 기업들이 중국에서 칩을 들여오기 시작했다면, 인텔을 보호할 수 있는 관세를 부과했을 것"이라고 밝혔습니다.그는 이어 "그랬다면 인텔은 지금 세계 최대 기업이 돼 있을 것"이라며 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만의 TSMC를 언급하며 "그들의 사업은 지금 모두 인텔 차지가 됐을 것이고, 대만도 존재하지 않았을 것"이라고 덧붙였습니다.이 같은 발언은 지난해 여름 경영난을 겪고 있던 미국 반도체 기업 인텔의 지분 10%를 미국 정부가 확보했던 과정을 설명하는 과정에서 나왔습니다.트럼프 대통령은 시장 점유율 하락과 막대한 부채로 어려움을 겪고 있던 인텔의 립부 탄 최고경영자(CEO)가 자신을 찾아왔다며 "내가 '인텔 지분 10%를 국가에 무상으로 넘기라'고 하자 그는 '좋다'고 답했다"고 전했습니다.미국 정부의 인텔 지분 10% 획득은 반도체법(CHIPS Act·칩스법)에 입각해 인텔에 보조금을 지급하는 데 따른 반대급부 성격이었습니다.당시 인텔 지분 10%의 가치는 약 100억 달러 수준이었습니다.조 바이든 행정부 때인 2024년 11월 미 상무부는 최첨단 반도체 역량을 발전시키고 일자리 수만 개를 창출하기 위해 인텔에 최대 78억 6천500만 달러의 직접 자금을 지급한다고 발표한 바 있습니다.인텔은 이를 포함해 총 109억 달러 규모의 정부 보조금을 받게 돼 있었습니다.이후 트럼프 행정부 들어 하워드 러트닉 상무장관은 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 밝혔고, 이후 트럼프 행정부와 인텔은 합의의 기본 틀을 확정했습니다.트럼프 대통령은 "불과 8개월 만에 정부가 보유한 인텔 지분 가치는 500억 달러 이상으로 커졌다"며 "내가 이런 일을 했다는 걸 사람들이 알기는 하나? 공로를 인정받고 있나?"라고 말했습니다.트럼프 대통령은 또 페이스북·인스타그램 운영사 메타와 같은 기술기업들이 컴퓨팅 수요를 충당할 수 있는 발전시설을 건설하도록 자신이 지원한 점이 자랑스럽다면서 "내가 이런 시설 건설을 허용했기 때문에 우리는 인공지능(AI) 분야에서 중국을 크게 앞서고 있다"고 주장하기도 했습니다.