안동 찾은 이 대통령…구시장 '찜닭골목' 찾아 저녁식사도

▲ 이재명 대통령이 18일 경북 안동구시장을 찾아 시민들과 기념 촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담을 하루 앞둔 오늘(18일), 회담 장소이자 자신의 고향인 경상북도 안동을 찾았습니다.이 대통령은 경북 안동에서 가장 오래된 전통시장이자, 찜닭골목이 자리한 안동구시장을 방문했습니다.안귀령 청와대 부대변인은 "이 대통령이 시장에 도착하자 시민들은 박수와 환호로 반갑게 맞이했다"면서, "(시민들이) '고향 방문 환영한다', '5·18 민주화운동 기념식 기념사 잘 들었다', '안동 경제 잘 부탁드린다' 등의 응원과 당부를 전했다"고 소개했습니다.이 대통령은 시민들과 인사를 나누고 시민들의 사진 요청에도 일일이 응했습니다.시장을 찾은 베트남과 스위스 외국인 관광객과 홍콩 대학생들도 사진을 촬영하는 등 관심을 보였습니다.순대와 어묵을 맛볼 때 이 대통령은 상인에게 "조금만 주소"라고 사투리 섞인 말투로 답했고, '고향에 오니 사투리가 절로 나온다'는 반응을 보여 주위에 웃음이 터져나오기도 했다고 안귀령 부대변인은 전했습니다.이 대통령은 시장 내 찜닭집에서 저녁 식사를 했습니다.함께 자리한 정유성 상인회장에게 시장 규모와 상권 상황 등에 대해 물으며 현장 의견을 청취하기도 했습니다.이 대통령은 식사 이후 시민들의 환송을 받으며 자리를 떴습니다.안 부대변인은 "이날 방문은 다카이치 총리의 방한을 앞두고 시민들과 격의 없이 소통하고 민생 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다"면서, "전통시장과 지역경제 활성화에 대한 의지를 다시 한 번 확인하는 시간이 됐다"고 설명했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)