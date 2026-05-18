정용진, 스타벅스 대표 경질…이 대통령 "막장 행태" 분노

▲ 손정현 스타벅스 코리아 대표이사

이미지 확대하기

이미지 확대하기

5·18 민주화운동 기념일에 '탱크 데이' 이벤트를 진행해 논란을 빚은 스타벅스코리아 대표가 전격 경질됐습니다.신세계그룹은 오늘(18일) 정용진 회장이 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표에게 해임을 통보했다고 밝혔습니다.정 회장은 이번 행사를 기획하고 주관한 담당 임원도 해임하기로 했으며, 관련 임직원 전원에 대한 징계 절차에 착수하라고 지시했습니다.신세계그룹은 "정 회장이 사안을 보고받은 즉시 엄정하고 철저한 내부 조사를 지시했다"며 "5·18 민주화운동의 숭고한 정신을 기리는 기념일에 이런 일이 벌어진 점을 매우 심각하게 보고 있다"고 설명했습니다.앞서 스타벅스코리아는 지난 15일부터 오는 26일까지 텀블러 프로모션을 진행하면서, 5·18 기념일인 오늘 '탱크 데이'와 '책상에 탁'이라는 문구를 사용했습니다.이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 해당 표현이 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하한 것 아니냐는 지적이 확산했습니다.논란이 커지자, 스타벅스코리아는 행사를 즉각 중단하고 앱과 홈페이지에 사과문을 올렸습니다.이후 손정현 대표 명의의 사과문을 추가로 내고 "5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민, 박종철 열사 유가족을 비롯해 민주화를 위해 앞장섰던 모든 분께 깊이 사죄한다"고 밝혔습니다.스타벅스코리아는 사고 원인을 철저히 조사해 책임을 묻고, 전 임직원 대상 역사·윤리 교육과 마케팅 사전 검수 절차 강화 등 재발 방지책을 마련하겠다고 했습니다.이재명 대통령도 강하게 비판했습니다.이 대통령은 소셜미디어에 "역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 희생자들과 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5·18 탱크 데이' 이벤트라니"라며 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 적었습니다.이어 "상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 한다"며 "5·18 유가족과 피해자들에게 사과는 했느냐"고 지적했습니다.마트산업노동조합도 논평을 내고 신세계그룹을 향해 "반역사적인 행보를 중단하고 국민과 사회 앞에 사과하라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)